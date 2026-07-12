/राम मंदिर में चोरी के बाद नए मामले ने पकड़ा तूल, पुजारियों के लिए बिना जेब वाले ड्रेस कोड पर बवाल!

दरअसल, मध्य प्रदेश में आगर-मालवा बगलामुखी मंदिर में हुई दान राशि में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने मंदिरों में सभी पुजारियों के लिए बिना जेब के कुर्ता पहनने का सुझाव दिया है. ध्यान, दें कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर प्रशासन ने सख्त नियम लागू करते हुए घोषणा भी कर दी कि अब मनसा देवी मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी के कुर्ते में जेब नहीं होगी. पुजारियों के लिए बिना जेब के ड्रेस कोड को लागू भी कर दिया गया है.