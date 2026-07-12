/राम मंदिर में चोरी के बाद नए मामले ने पकड़ा तूल, पुजारियों के लिए बिना जेब वाले ड्रेस कोड पर बवाल!

अयोध्या में श्रीराम लला मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद देश के संतों और धार्मिक संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है. लेकिन इस मामले को लेकर एक और नई चर्चा तब शुरू हो गई जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज ने इसी मामले को लेकर और मंदिरों की सुरक्षा व मंदिरों की व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा सुझाव दे दिया.
दरअसल, मध्य प्रदेश में आगर-मालवा बगलामुखी मंदिर में हुई दान राशि में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने मंदिरों में सभी पुजारियों के लिए बिना जेब के कुर्ता पहनने का सुझाव दिया है. ध्यान, दें कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर प्रशासन ने सख्त नियम लागू करते हुए घोषणा भी कर दी कि अब मनसा देवी मंदिर में पूजा कराने वाले पुजारी के कुर्ते में जेब नहीं होगी. पुजारियों के लिए बिना जेब के ड्रेस कोड को लागू भी कर दिया गया है.
बिना जेब वाले कुर्ते की चर्चा तेज होने के बाद कई सवाल उठते हैं जैसे मंदिरों में दान चोरी के मामलों को आखिर क्यों पुजारियों से जोड़ा जा रहा है? आइए जानें इस मामले को लेकर जी न्यूज के पैनल पर मौजूद लोगों ने अपनी क्या राय दी है.
चोर कोई और लेकिन सजा किसी और को... राम मंदिर में चोरी के बाद अब पुजारियों की जेब पर क्यों पाबंदी की हो रही बात
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— Zee News (@ZeeNews) July 12, 2026
धर्मगुरु अमन गिरि महाराज ने कहा कि पूरे भारत वर्ष, पूरे विश्व में जितने भी मंदिर चल रहे हैं वो उन ब्राह्मणों और उन पुजारियों की इमानदारी की वजह से ही चल रहे हैं. ब्राह्मण पूज्यनीय है, उनकी इमानदारी पर आप शक नहीं कर सकते हैं.
महाराज माधव ने कहा कि ब्राह्मण कभी चंदा नहीं लेता, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सदैव से केवल मात्र अपना पारिश्रमिक लेकर तन-मन से भगवत सेवा करता है. ब्राह्मणों के ऊपर आरोप डाला जाता है.
बिना जेब वाले कुर्ते को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है. सोचने वाली बात ये है कि जो भगवान के सेवक हैं क्या उनकी वाफादारी इससे तय होगी कि उनके कुर्ते में जेब है या नहीं? सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में कि ट्रस्ट पर नजर रखने की बजाय आखिर क्यों मंदिर के पुजारियों पर शक की सुई है. कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण पुजारियों को बदनाम करना क्या जायज है?