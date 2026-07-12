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राम मंदिर में चोरी के बाद नए मामले ने पकड़ा तूल, पुजारियों के लिए बिना जेब वाले ड्रेस कोड पर बवाल!

अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के मामलों के बाद अब एक नई चर्चा जोर पकड़ने लगी है. अब ऐसा सुझाव दिया जानें लगा है कि मंदिरों में पुजारियों के लिए बिना जेब के ड्रेस पहनने, ड्रेस कोड बनाने और मेटल डिटेक्टर से जांच करने जैसी व्यवस्था लागू की जाए.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 12, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:52 PM IST
राम मंदिर में चोरी के बाद नए मामले ने पकड़ा तूल, पुजारियों के लिए बिना जेब वाले ड्रेस कोड पर बवाल!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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