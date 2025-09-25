Advertisement
Pukhraj Gemstone: गुरु का रत्न पुखराज पहनते वक्त भूल से भी ना करें काम, जानें इसे धारण करने के 5 बड़े फायदे

Yellow Sapphire Gemstone: रत्न शास्त्र के अनुसार, पीला पुखराज गुरु ग्रह का रत्न है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस रत्न को धारण करते वक्त कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:35 PM IST
Yellow Sapphire Benefits: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो, तो उसे पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है. यह रत्न सही तरीके से पहना जाए तो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, लेकिन गलतियां करने पर इसका प्रभाव कम या नकारात्मक भी हो सकता है. चूंकि, पीला पुखराज गुरु ग्रह से जुड़ी रत्न है और ज्योतिष में इन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है. गुरु ग्रह धन, ऐश्वर्य, संवृद्धि, बुद्धि, तरक्की और दांपत्य जीवन का कारक है. इसलिए इस रत्न को पहनने से शिक्षा में सफलता, नौकरी में प्रगति, व्यापार में आर्थिक वृद्धि और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गुरु के रत्न पुखराज को धारण करने के दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए और इसे पहनने फायदे क्या हैं.

क्यों पहनते हैं पुखराज?

रत्न शास्त्र और ज्योतिष में बताया गया है कि कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति जीवन में बाधाएं पैदा करती है. इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त रत्न धारण करने की परंपरा है. हर राशि के अनुसार कुछ खास रत्न शुभ माने जाते हैं. जब सही ग्रह और राशि को ध्यान में रखकर रत्न पहना जाता है तो उसका लाभ अवश्य मिलता है. गुरु ग्रह को विशेष महत्व प्राप्त है और इसके अशुभ होने पर पुखराज पहनना अत्यंत लाभकारी माना जाता है.

पुखराज पहनते वक्त कतई ना करें ये गलतियां

पुखराज हमेशा सोने में ही जड़वाना चाहिए. अन्य धातु में जड़वाने पर इसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है. इस रत्न को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में ही धारण करना चाहिए. किसी और उंगली में पहनने से दुष्प्रभाव हो सकते हैं. पुखराज को सिर्फ शुभ मुहूर्त और ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही पहनना चाहिए. धारण करने से पहले पुखराज को शुद्ध करना आवश्यक है, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ इन 4 राशि वालों को ही धारण करना चाहिए चंद्रमा का रत्न मोती, जानें इसे पहनने के फायदे और नियम

पुखराज के प्रमुख फायदे

रत्न शास्त्र के अनुसार पुखराज पहनने से जीवन में कई तरह के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह रत्न करियर और नौकरी में सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं. धन और संपत्ति में वृद्धि होती है. विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती हैं. बुद्धि, ज्ञान और प्रगति में बढ़ोतरी होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

