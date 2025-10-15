Pukhraj Gemstone: पुखराज पहनते ही बढ़ने लगती है इन 2 राशि वालों की आमदनी, मन भी रहता है शांत

Yellow Sapphire Gemstone: जिंदगी हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलती. कई बार जीवन के विभिन्न पहलुओं- जैसे प्रेम, धन, करियर और स्वास्थ्य पर ग्रहों का गहरा प्रभाव पड़ता है. ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार, यदि व्यक्ति अपनी राशि के अनुसार सही रत्न धारण करे, तो जीवन की कई बाधाओं को कम किया जा सकता है. इन्हीं रत्नों में से एक है पुखराज, जिसे अंग्रेजी में येलो सैफायर (Yellow Sapphire) कहा जाता है. यह रत्न बृहस्पति (गुरू ग्रह) का प्रतिनिधित्व करता है और इसे धारण करने से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है. आइए जानते हैं कि किन 2 राशि वालों की आमदनी बढ़ाने और मानसिक शांति के लिए पुखराज रत्न वरदान साबित होता है.

किन राशियों के लिए शुभ है पुखराज

रत्नशास्त्र के अनुसार, पुखराज रत्न मीन राशि (Pisces) के जातकों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. मीन राशि का स्वामी ग्रह स्वयं बृहस्पति होता है, इसलिए यह रत्न उन्हें विशेष लाभ प्रदान करता है. इसके अलावा धनु राशि (Sagittarius) के जातकों के लिए भी पुखराज धारण करना शुभ फलदायक रहता है. इस रत्न को पहनने से करियर में स्थिरता आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं. हालांकि, किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अनुभवी ज्योतिषी या पंडित से सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

पुखराज धारण करने का सही दिन और विधि

पुखराज को हमेशा सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाना चाहिए. इसे दाहिने हाथ की तर्जनी (Index Finger) में पहनना सबसे शुभ माना गया है. अगर इसे गलत उंगली में पहना जाए, तो परिणाम प्रतिकूल भी हो सकते हैं.

इस रत्न को धारण करने का सबसे शुभ दिन गुरुवार माना जाता है, जो बृहस्पति ग्रह का दिन है. पहनने से पहले रत्न को गंगाजल या दूध से शुद्ध करें और फिर “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करते हुए धारण करें. ऐसा करने से जीवन में सौभाग्य, ज्ञान और धन की वृद्धि होती है.

