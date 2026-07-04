/पति या पत्नी को धोखा देने वालों का अगले जन्म में होगा ऐसा हाल, चमगादड़ और छिपकली का मिलेगा शरीर!

आजकल के जमाने में शादी के रिश्ते को लोग बहुत हल्के में लेने लगे हैं. लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है. हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में तो साफ साफ लिखा है कि आप जो भी अच्छे या बुरे काम करते हैं, उसका हिसाब किताब यही होता है.
खासकर पति पत्नी के रिश्ते को लेकर इसमें बहुत कड़े नियम हैं. साफ बात ये है कि जो इंसान अपने जीवनसाथी के साथ गद्दारी करता है या उसे पीठ पीछे धोखा देता है, उसकी किस्मत आगे चलकर बहुत बुरी तरह फूटती है.
अब जरा खुलकर बात करते हैं. कई लोग शादी होने के बाद भी सुधरते नहीं हैं. अपने घर वाले पार्टनर को धोखे में रखकर बाहर किसी दूसरे मर्द या औरत से चक्कर चला लेते हैं.
गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते. यह एक बहुत बड़ा पाप है. जो पुरुष अपनी पत्नी को रोता हुआ छोड़कर किसी पराई औरत के पीछे भागता है, उसे मरने के बाद नरक की आग में झोंक दिया जाता है.
वहां यमराज के दूत ऐसे धोखेबाजों को खौलते हुए तेल में डालते हैं और कोड़ों से इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि सुनकर ही रूह कांप जाए.
और हां, ये नियम सिर्फ आदमियों के लिए नहीं है, औरतों पर भी बराबर लागू होता है. अगर कोई महिला अपने पति को धोखा देकर किसी दूसरे मर्द से रिश्ता जोड़ती है, तो उसे भी नरक में उतनी ही भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं.
वहां चीखने चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं होता. गरुड़ पुराण के मुताबिक, ऐसे कपटी लोगों की आत्मा सालों साल नरक के दुखों में तड़पती रहती है. जब तक उनके पापों का पूरा हिसाब नहीं हो जाता, तब तक उन्हें इस दर्दनाक सजा से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं मिलता है.
सबसे हैरान करने वाली बात तो इसके बाद शुरू होती है. जब नरक की सजा खत्म होती है, तब इन लोगों को धरती पर दोबारा भेजा जाता है. लेकिन इस बार उन्हें इंसानी शरीर नहीं मिलता.
अपने बुरे कर्मों की वजह से उन्हें बेहद घिनौने और डरावने रूपों में जनम लेना पड़ता है. गरुड़ पुराण में लिखा है कि अपने पार्टनर को धोखा देने वाले लोग अगले जन्म में चमगादड़ बनते हैं.
इतना ही नहीं, कई बार तो उन्हें छिपकली या सियार जैसी गंदी योनियों में पैदा होना पड़ता है. जरा सोचिए, जो इंसान कभी शान से जीता था, वो एक रेंगने वाला जीव बन जाता है.
कुल मिलाकर बात ये है कि इस पुराण का मकसद हमें डराना नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाना है. ये हमें समझाता है कि शादी के रिश्ते में भरोसा और वफादारी कितनी ज्यादा मायने रखती है.
अगर पति पत्नी के बीच कोई अनबन है या कोई दिक्कत है, तो आपस में बैठकर बात सुलझा लेनी चाहिए. लेकिन कुछ समय के मजे या लालच के चक्कर में आकर अपने पार्टनर को कभी धोखा नहीं देना चाहिए.
ये एक गलत कदम आपका यह जन्म तो खराब करेगा ही, साथ ही अगले जन्म को भी पूरी तरह नरक बना देगा. इसलिए हमेशा ईमानदार रहिए.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
(संबंधित खबर:झाड़ू को खड़ा रखना और गलत दिशा में कूड़ादान! जानिए कैसे ये छोटी गलतियां आपको बना सकती हैं कंगाल)