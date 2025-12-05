Puranik Katha: देवी रुक्मिणी का प्रेम पत्र पाते ही श्रीकृष्ण दौड़े चले आए, फिर लड़ा भयंकर युद्ध, जानिए शुभ विवाह की ये रोचक कथा?

Shri Krishna Rukmani Vivah: श्रीकृष्ण की और देवी रुक्मिणी के विवाह की कथा अति रोचक है. जब भी सच्चे प्रेम की बात आती है तो तो राधा-कृष्ण का जोड़ा ध्यान में आता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवी रुक्मणी ने श्रीकृष्ण को बिना देखे ही उनसे प्रेम किया और श्रीकृष्ण ने भी देवी रुक्मणी के प्रेम की लाज रखते हुए उनसे विवाह करने के लिए भयंकर युद्ध किया. आइए इस प्रेम कथा को विस्तार से जानें.

भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा

कथा है कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक अति सुंदर और बुद्धिमान पुत्री थीं जिनका नाम रुक्मिणी था. देवी रुक्मिणी के लिए पिता भीष्मक एक योग्य की खोज कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर रुक्मिणी को श्रीकृष्ण से अनन्य प्रेम था और उन्हें बिना देखे ही अपना पति मान बैठी थी. वास्तव में श्रीकृष्ण की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी, उनके पोशाक, उनके मोर मुकुट, उनकी बांसुरी से लेकर उनकी बीरता और बुद्धिमता के बारे में लोग खूब चर्चा किया करते थे. दूसरी ओर देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने जरासंध के साथ संधि की और छेदी नरेश शिशुपाल संग बहन रुक्मिणी का विवाह तय किया. लेकिन देवी रुक्मिणी तो श्रीकृष्ण से प्रेम करती थी और शिशुपाल से कतई विवाह नहीं करना चाहती थीं. ऐसे में उन्होंने भगवान कृष्ण को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा बताई और बताया कि वे श्रीकृष्ण से अथाह प्रेम करती है. भगवान श्रीकृष्ण ने देवी रुक्मिणी के अथाह प्रेम को देखते हुए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए विदर्भ देश जाने के लिए ठान ली. श्रीकृष्ण रुक्मिणी के स्वयंवर में पहुंच गए और बिना निमंत्रण के ही उन्होंने नरेश शिशुपाल को युद्ध के लिए ललकार कर उसे हरा दिया. हालांकि दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ लेकिन फिर भी राजा भीष्मक ने श्रीकृष्ण-रुक्मणी विवाह के लिए नहीं माने. अंत में श्रीकृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया और विदर्भ से रुक्मणी को लेकर चले गए. इसेक बाद बड़े ही धूमधाम से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

