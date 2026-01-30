Advertisement
Puranik Katha: आंजनेय, पवन पुत्र, से लेकर महावीर तक... हनुमान जी के कितने नाम? एक एक नाम के पीछे छिपे हैं गूढ़ रहस्य

Hanuman Ji Ki Puranik Katha: हनुमान जी अपने भक्तों की सभी कष्टों को दूर करते हैं. जिस भक्त की जैसी भक्ति होती है वह अपने आराध्य हनुमान जी को उस नाम से पुकारते हैं. आइए जानें हनुमान जी के नाम के पीछे के गूढ़ रहस्य क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:22 PM IST
Hanuman Ji Name significance
Hanuman Ji Name significance: हिंदू धर्म में हनुमान जी महाबली हैं, महावीर है और अपने भक्तों के संकट दूर करने वाले संकटमोचन है. शक्ति, भक्ति, बुद्धि व शौर्य के प्रतीक हनुमान जी के अनेक नाम हैं जैसे बजरंगबली, संकट मोचन, आंजनेय, महावीर और पवनपुत्र. क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के एक एक नाम के पीछे गूढ़ रहस्य छिपा है. हनुमान जी को कौन सा नाम क्यों दिया गया, आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें.

हनुमान नाम कैसे पड़ा?
'हनुमान', यह शब्द संस्कृत के दो शब्दों का जुड़ाव है- हनु और मान. हनुमान जी का नाम हमेशा से हनुमान नहीं था बल्कि जबड़े की हड्डी को हनुअस्थि कहा जाता है और मान यानी उभरा हुआ. बचपन में जब सूर्य देव को हनुमान जी ने फल समझकर निगला था तब इंद्र ने उनके ठुड्डी यानी हनु पर वज्र से प्रहार कर सूर्यदेव को मुक्त कराया. वज्र के प्रहार से हनुमान जी की ठुड्डी यानी हनु पर चोट लग गई. जिससे उनका मुंह फुल गया. यही कारण है कि उनका नाम हनुमान जी रख दिया गया. 

हनुमान जी का बजरंगबली नाम
इंद्रदेव के वज्र के प्रहार से बाल हनुमान मूर्छित हो गए जिससे मां अंजना और पवन देव अति क्रोधित हो गए. पवन देव ने संसार से वायु को रोक दिया. देवता व्याकुल हो उठे और हनुमान जी को दिव्य वरदान भी दिए ताकि पवन देव का क्रोध शांत हो सके. ब्रह्मा जी ने अमरत्व तो वहीं विष्णु जी ने अद्भुत शक्ति दी. इंद्रदेव ने वरदान दिया कि हनुमान जी पर वज्र का प्रभाव नहीं होगा और उनका पूरा शरीर वज्र की तरह कठोर हो जाएगा. इस तरह हनुमान जी का शरीर वज्र की तरह शक्तिशाली हो गया जिससे वे बजरंगबली कहलाए.

आंजनेय और पवन पुत्र नाम का रहस्य
हनुमान जी की माता का नाम अंजना है ऐसे में उन्हें आंजनेय कहा गया. पवन देव के पुत्र होने के कारण उन्हें पवन पुत्र कहा गया. इसी कारण उन्हें वायुपुत्र भी कहा गया. हनुमान जी जन्म से ही वीर है और अपनी वीरता से अपने आराध्य श्रीराम और अपने भक्तों के दुखों का नाम नाश करते हैं. ऐसे में हनुमान जी को महावीर कहा गया.

हनुमान जी को संकटमोचन क्यों कहा जाता है
पौराणिक कथा है कि भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी ने अपने जीवन में कई ऐसे असंभव कार्यों को पूर्ण किया जिससे राम जी के संकट दूर हुए. जैसे माता सीता की खोज करना, लंका दहन करना, संजीवनी बूटी लेकर आना, राम-रावण युद्ध में पराक्रम दिखाते हुए शत्रुओं का नाश करना, इस तरह हनुमान जी ने भगवान राम के सभी संकटों का मोचन किया. इस तरह हनुमान जी को संकटमोचन नाम दिया गया.  भक्तों के सभी संकटों को हनुमान जी दूर करते हैं.

हनुमान जी का नाम सुंदर क्यों पड़ा
रामायण के अनुसार, हनुमान जी न सिर्फ बल और बुद्धि में श्रेष्ठ है बल्कि इनका रूप भी सुंदर है और चरित्र उज्जवल है. हनुमान जी अति सुंदर है जिसके कारण उसके जन्म के समय उनके माता पिता ने उन्हें सुंदर नाम दिया है. ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का तो असली नाम है वो सुंदर ही है. यही कारण है कि रामायण में हनुमान जी के चरित्र का वर्णन करने वाले अध्याय को सुंदरकांड नाम दिया गया है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

