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जगन्नाथ मंदिर का वो सबसे बड़ा रहस्य जिसे छूते ही कांप जाते हैं पुजारियों के हाथ, जानिए क्या है मूर्ति में धड़कने वाला 'ब्रह्म पदार्थ'!

पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में जब पूरे शहर की बत्ती गुल करके आंखों पर पट्टी बांधकर मूर्तियां बदली जाती हैं, तो पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में एक धड़कता हुआ ब्रह्म पदार्थ डाला जाता है जिसके रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 14, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:29 PM IST
जगन्नाथ मंदिर का वो सबसे बड़ा रहस्य जिसे छूते ही कांप जाते हैं पुजारियों के हाथ, जानिए क्या है मूर्ति में धड़कने वाला 'ब्रह्म पदार्थ'!

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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