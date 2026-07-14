जगन्नाथ मंदिर का वो सबसे बड़ा रहस्य जिसे छूते ही कांप जाते हैं पुजारियों के हाथ, जानिए क्या है मूर्ति में धड़कने वाला 'ब्रह्म पदार्थ'!

हिंदू धर्म में ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ धाम माना गया है. हर साल आषाढ़ महीने में निकलने वाली यहां की जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है. इस बार ये ऐतिहासिक रथ यात्रा 16 जुलाई, गुरुवार से शुरू होने जा रही है. इस मंदिर और रथ यात्रा से जुड़े कई ऐसे चमत्कार हैं, जिनका जवाब आज के आधुनिक विज्ञान और तकनीक के पास भी नहीं है.
लेकिन इन सबमें सबसे बड़ा और हैरान कर देने वाला रहस्य है भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद ब्रह्म पदार्थ, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें आज भी धड़कन महसूस होती है.
जब भी इस पदार्थ को छूने या बदलने की बात आती है, तो मंदिर के बड़े-बड़े पुजारियों के भी हाथ-पैर कांपने लगते हैं. इसके पीछे का रहस्य इतना गहरा है कि सदियों से आज तक कोई भी इससे पर्दा नहीं उठा पाया है.
यह रहस्यमयी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है, जिसे नवकलेवर कहा जाता है. इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं.
जिस रात यह काम होता है, उस रात पूरे पुरी शहर की बिजली काट दी जाती है. पूरे मंदिर परिसर में अंधेरा कर दिया जाता है. मंदिर के चारों तरफ सेना या भारी पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है ताकि कोई भी अंदर न झांक सके. सिर्फ वही पुजारी अंदर रहते हैं जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं.
मूर्तियां बदलने वाले पुजारियों के लिए भी नियम बहुत ज्यादा कड़े होते हैं. मंदिर के अंदर जाने से पहले पुजारियों की आंखों पर रेशमी कपड़े की मोटी पट्टी बांध दी जाती है.
उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहना दिए जाते हैं. नियम ये है कि कोई भी इंसान उस ब्रह्म पदार्थ को न तो अपनी नंगी आंखों से देख सकता है और न ही बिना दस्तानों के छू सकता है.
मान्यता है कि अगर किसी ने उसे गलती से भी देख लिया, तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाएगी या उसकी मौत भी हो सकती है.
पुरानी मूर्ति के सीने को चीरकर जब ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है, तो उसे नई मूर्ति में फिट कर दिया जाता है. जिन पुजारियों ने आज तक इस प्रक्रिया को पूरा किया है, उनका अनुभव बेहद हैरान करने वाला है.
पुजारियों का कहना है कि हाथों में दस्ताने होने के बाद भी जब वे उस पदार्थ को पकड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा चीज हाथ में हो.
वह किसी खरगोश की तरह फुदकता हुआ और इंसानी दिल की तरह धड़कता हुआ महसूस होता है. ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान का दिल धड़क रहा हो.
अब सवाल यह उठता है कि आखिर लकड़ी की मूर्ति के अंदर धड़कने वाली यह चीज क्या है? इसे लेकर कई तरह की कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं. कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान श्री कृष्ण का असली दिल है, जो महाभारत काल के बाद भी कभी नष्ट नहीं हुआ.
वहीं कुछ लोग इसे बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी हीरा या कोई दिव्य धातु मानते हैं. सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज की आधुनिक दुनिया में भी यह धड़कता हुआ ब्रह्म पदार्थ विज्ञान को खुली चुनौती दे रहा है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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