Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /पुरी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर; कब है स्‍नान पूर्णिमा और कब नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्‍नाथ?

पुरी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर; कब है स्‍नान पूर्णिमा और कब नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्‍नाथ?

दुनिया की मशहूर पुरी रथ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. ओडिशा के पुरी शहर में हर साल भगवान जगन्‍नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं, जिसके लिए नए रथ बनाए जाते हैं.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 15, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:09 AM IST
पुरी रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर; कब है स्‍नान पूर्णिमा और कब नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्‍नाथ?

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रथ यात्रा 2026: कब है स्‍नान पूर्णिमा और कब नगर भ्रमण पर निकलेंगे भगवान जगन्‍नाथ?
Puri Rath Yatra 20262 min ago
2
Bharat Innovates 20265 min ago
3
neet ug 20267 min ago
4
Football World Cup 202633 min ago
5
dehradun news34 min ago