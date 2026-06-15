श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी ने एएनआई को बताया कि रथ यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां सुचारू रूप से तय शेड्यूल के अनुसार चल रही हैं. उन्होंने कहा, "इस साल के रथ उत्सव, यानी रथ यात्रा या घोष यात्रा की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं. रथ बनाने का काम अभी चल रहा है और चूंकि इस साल रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 से प्रारंभ है, इसलिए हमें उम्मीद है कि सभी गतिविधियां तय समय के अनुसार होंगी. इससे पहले 29 जून को स्नान पूर्णिमा, यानी देव स्नान पूर्णिमा है. जिसके लिए भी सभी इंतजाम कर लिए गए हैं. इस बीच, हमने सेवादारों के साथ 'छतीसा नियोग' बैठक में इस संबंध में चर्चा की, जिसमें जगन्नाथ मंदिर, पुरी की प्रबंध समिति के अध्‍यक्ष गजपति महाराज भी मौजूद रहे. हम महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संपन्न हों." (संबंधित खबर : जून में निकलती थी पुरी की रथ यात्रा, इस बार आगे‍ खिसक गई तारीख, देखें यात्रा का पूरा शेड्यूल)