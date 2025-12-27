Purnima 2026 mein kab hai : हिंदू कैलेंडर में महीने का समापन पूर्णिमा तिथि के साथ होता है. लिहाजा हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है. पूर्णिमा तिथि को बेहद अहम माना गया है. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है क्‍योंकि पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है. साथ ही पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान का बड़ा महत्‍व है. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है. सौभाग्‍य बढ़ता है. साल 2026 की शुरुआत में ही पूर्णिमा पड़ रही है. यह पौष पूर्णिमा है.

पौष पूर्णिमा कब है?

पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं. इस दिन वनस्‍पति की देवी शाकंभरी प्रकट हुई थीं. दृक पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 की शाम 6:53 बजे से होगी और समापन अगले दिन 3 जनवरी 2026 की दोपहर 3:32 बजे होगा. लिहाजा 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी. 3 जनवरी को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2026 में 12 की बजाय 13 पूर्णिमा

साल 2026 बहुत खास है क्‍योंकि इसमें 12 की बजाय 13 पूर्णिमा तिथि पड़ रही हैं. ऐसा अधिकमास के कारण हो रहा है. एक पूर्णिमा तिथि ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की भी होगी.

यह भी पढ़ें: बुध का क्रांतिवृत्त परिवर्तन आज, पैसे-करियर के साथ बुद्धि पर भी होगा असर, इन राशि वालों को होगा बंपर लाभ

पूर्णिमा तिथि 2026 लिस्‍ट

पूर्णिमा 2026 डेट पूर्णिमा का नाम

3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा

1 फरवरी 2026 माघ पूर्णिमा व्रत

3 मार्च 2026 फाल्गुन पूर्णिमा

1 अप्रैल 2026 चैत्र पूर्णिमा

1 मई 2026 वैशाख पूर्णिमा

31 मई 2026 ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा

29 जून 2026 ज्येष्ठ पूर्णिमा

यह भी पढ़ें: राजयोगों में शुरू हो रहा नया साल, पूरे हफ्ते नोट गिनते-गिनते फिरकी बन जाएंगे ये राशि वाले लोग, पढ़ें साप्‍ताहिक राशिफल

29 जुलाई 2026 आषाढ़ पूर्णिमा

27 अगस्त 2026 श्रावण पूर्णिमा

26 सितंबर 2026 भाद्रपद पूर्णिमा

25 अक्टूबर 2026 आश्विन पूर्णिमा

24 नवम्बर 2026 कार्तिक पूर्णिमा

23 दिसंबर 2026 मार्गशीर्ष पूर्णिमा

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

चंद्र देव की करें पूजा

पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देव की भी पूजा करना चाहिए. इससे चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. पूर्णिमा की रात चंद्र देव को अर्घ्‍य दें. अक्षत आदि अर्पित करें. साथ ही कुछ देर चांदनी रात की रोशनी में खुले आसमान के नीचे बिताना मानसिक शांति के लिए बहुत अच्‍छा होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)