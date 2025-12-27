Advertisement
Purnima 2026 Dates : साल 2026 शुरू हो रहा है और इसके पहले हफ्ते में ही पौष पूर्णिमा पड़ रही है. पौष पूर्णिमा के साथ-साथ साल के सभी 12 महीनों में पूर्णिमा तिथि कब-कब है, देखिए पूर्णिमा तिथियों की पूरी लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 27, 2025, 12:28 PM IST
Purnima 2026 mein kab hai : हिंदू कैलेंडर में महीने का समापन पूर्णिमा तिथि के साथ होता है. लिहाजा हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है. पूर्णिमा तिथि को बेहद अहम माना गया है. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है क्‍योंकि पूर्णिमा तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है. साथ ही पूर्णिमा व्रत रखा जाता है, पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान का बड़ा महत्‍व है. ऐसा करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है. सौभाग्‍य बढ़ता है. साल 2026 की शुरुआत में ही पूर्णिमा पड़ रही है. यह पौष पूर्णिमा है. 

पौष पूर्णिमा कब है? 

पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं. इस दिन वनस्‍पति की देवी शाकंभरी प्रकट हुई थीं. दृक पंचांग के अनुसार, पौष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 जनवरी 2026 की शाम 6:53 बजे से होगी और समापन अगले दिन 3 जनवरी 2026 की दोपहर 3:32 बजे होगा. लिहाजा 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा मनाई जाएगी. 3 जनवरी को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा. 

साल 2026 में 12 की बजाय 13 पूर्णिमा 

साल 2026 बहुत खास है क्‍योंकि इसमें 12 की बजाय 13 पूर्णिमा तिथि पड़ रही हैं. ऐसा अधिकमास के कारण हो रहा है. एक पूर्णिमा तिथि ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की भी होगी. 

पूर्णिमा तिथि 2026 लिस्‍ट 

पूर्णिमा 2026 डेट    पूर्णिमा का नाम
3 जनवरी 2026    पौष पूर्णिमा
1 फरवरी 2026     माघ पूर्णिमा व्रत
3 मार्च 2026    फाल्गुन पूर्णिमा
1 अप्रैल 2026    चैत्र पूर्णिमा 
1 मई 2026     वैशाख पूर्णिमा 
31 मई 2026    ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा
29 जून 2026     ज्येष्ठ पूर्णिमा

29 जुलाई 2026     आषाढ़ पूर्णिमा 
27 अगस्त 2026    श्रावण पूर्णिमा 
26 सितंबर 2026     भाद्रपद पूर्णिमा 
25 अक्टूबर 2026    आश्विन पूर्णिमा
24 नवम्बर 2026    कार्तिक पूर्णिमा
23 दिसंबर 2026    मार्गशीर्ष पूर्णिमा

चंद्र देव की करें पूजा 

पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देव की भी पूजा करना चाहिए. इससे चंद्र दोष दूर होता है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. पूर्णिमा की रात चंद्र देव को अर्घ्‍य दें. अक्षत आदि अर्पित करें. साथ ही कुछ देर चांदनी रात की रोशनी में खुले आसमान के नीचे बिताना मानसिक शांति के लिए बहुत अच्‍छा होता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

