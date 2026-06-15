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Purnima June 2026: जून में कब है वट पूर्णिमा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त चंद्रोदय का समय और पूजा विधि

Purnima June 2026 Ki Date: जून में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पड़ेगी. हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है. इस तिथि पर सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 15, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:17 PM IST
Purnima June 2026: जून में कब है वट पूर्णिमा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त चंद्रोदय का समय और पूजा विधि
Image Credit: Purnima

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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