Purnima June 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है. इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश के साथ उदित होता है. पूर्णिमा तिथि हर माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है जो भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है. इस दिन भगवान विष्णु और चंद्र देव की विधि-विधान से पूजा उपासना करने से मन को शांति मिलती है. इस साल जून में ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून को है.
ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है. महिलाएं इस दिन वट सावित्री व्रत का संकल्प करती हैं. पंचांग के अनुसार इस पूर्णिमा पर दो और पर्व पड़ते हैं, एक कबीरदास जयंती और दूसरा बटुक भैरवी जयंती. आइए जून में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करें.
पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 जून को प्रातः काल में 03:06 से होगी और तिथि 30 जून की सुबह में 05:26 बजे समाप्त होगी. ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 29 जून 2026 को उदया तिथि के अनुसार मान्य होगा. इस तिथि पर चंद्रोदय शाम के 07:16 बजे होगा.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:06 बजे से सुबह 04:46 बजे तक
प्रातः संध्या - सुबह 04:26 बजे से सुबह 05:26 बजे तक
अभिजित मुहूर्त - देर रात 11:57 बजे से से दोपहर 12:52 बजे तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 02:44 बजे से दोपहर 03:40 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 07:22 बजे से से शाम 07:42 बजे तक
सायाह्न सन्ध्या - रात 07:23 बजे से से रात 08:23 बजे तक
अमृत काल - रात 08:53 बजे से रात 10:40 बजे तक
पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदी में स्नान करें.
नदी में स्नान न कर पाएं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिला लें.
इस दिन व्रत का संकल्प करें.
भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करें.
शुभ मुहूर्त में विधि विधान से चंद्र देव को अर्घ्य दें.
सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं.
पूर्णिमा व्रत में फलाहारी भोजन करें. दूध, पनीर, फल, फल या ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं. व्रत रखकर सिर्फ जल ग्रहण भी कर सकते हैं. अन्न का सेवन करना इस दिन वर्जित होता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)