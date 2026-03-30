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Hindi Newsधर्मचैत्र पूर्णिमा किस तारीख को है, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल? व्रत पूजा और स्‍नान-दान का समय जान लें

चैत्र पूर्णिमा किस तारीख को है, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल? व्रत पूजा और स्‍नान-दान का समय जान लें

Purnima 2026 Date: चैत्र पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती मनाई जाती है. इस साल चैत्र पूर्णिमा कब है और हनुमान जयंती कब है इसे लेकर गूगल पर खूब सर्च हो रहा है. जानिए चैत्र पूर्णिमा की तारीख और स्‍नान-दान मुहूर्त. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:13 PM IST
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चैत्र पूर्णिमा किस तारीख को है, 1 अप्रैल या 2 अप्रैल? व्रत पूजा और स्‍नान-दान का समय जान लें

Chaitra Purnima kab hai 2026: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को विशेष महत्‍व दिया गया है. हर साल 12 पूर्णिमा तिथि आती हैं लेकिन विक्रम संवत 2083 में अधिकमास होने के कारण 13 पूर्णिमा तिथि पड़ेंगी. एक अतिरिक्‍त पूर्णिमा अधिकमास की होगी, जो ज्‍येष्‍ठ मास के साथ पड़ रहा है. वहीं अभी चैत्र मास चल रहा है जो कि चैत्र पूर्णिमा के दिन समाप्‍त होने वाला है. अप्रैल 2026 में चैत्र पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने से लोगों में कन्‍फ्यूजन है कि पूर्णिमा 1 अप्रैल को है या 2 अप्रैल को. 

चैत्र पूर्णिमा की तारीख 

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल चैत्र पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026, बुधवार को सुबह 7 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी और 2 अप्रैल 202, गुरुवार को सुबह 7 बजकर 41 मिनट पर समाप्‍त होगी. ऐसे में दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है. उदयातिथि के आधार पर 2 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा मानी जाएगी और इसी दिन हनुमान जयंती मनाई जाएगी. साथ ही पूर्णिमा का स्‍नान-दान भी 2 अप्रैल को ही होगा. वहीं पूर्णिमा का व्रत 1 अप्रैल को रखा जा सकता है. क्‍योंकि इस पूरे दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी. 

चैत्र पूर्णिमा स्‍नान-दान पूजा मुहूर्त 

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04 बजकर 38 मिनट से 05 बजकर 24 मिनट तक रहेगा.
विजय मुहूर्त – दोपहर 02 बजकर 30 मिनट से 03 बजकर 20 मिनट तक रहेगा.
गोधूलि मुहूर्त – शाम 06 बजकर 38 मिनट से 07 बजकर 01 मिनट तक रहेगा.
निशिता मुहूर्त – रात्रि 12 बजकर 01 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

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मनेगी हनुमान जयंती 

चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान राम के परम भक्‍त हनुमान जी का जन्‍मोत्‍सव मनाया जाता है. पवनपुत्र हनुमान की साल में 2 बार जयंती मनाई जाती है. उत्‍तर भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं, जिसे जन्‍मोत्‍सव कहना उचित होगा क्‍योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान जी जीवित हैं, उन्‍हें अमरता का वरदान प्राप्‍त है. इस साल 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी. हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होगी. जगह-जगह भंडारे होंगे. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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