Purnima 2026 : पूर्णिमा कब है, 1 फरवरी या 2 फरवरी 2026? माघी पूर्णिमा पर किस एक चीज का दान करने से मिलता है 32 गुना फल

February 2026 mein Purnima Kab hai : माघ पूर्णिमा कब है, इसकी सही तारीख को लेकर लोगों में असमंजस है. क्‍योंकि माघ पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त में स्‍नान-दान करने से मोक्ष के द्वार खुलते हैं. साथ ही एक खास चीज का दान 32 गुना ज्‍यादा फल देता है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:24 AM IST
Magh Purnamasi kab hai : माघ पूर्णिमा को प्रयागराज में गंगा स्‍नान करने का बड़ा महत्‍व है. इस दिन माघ मेले में कल्‍पवास के लिए आए गृहस्‍थजनों का कल्‍पवास भी खत्‍म होता है और वे विधि-विधान से समापन करके घर वापस लौटते हैं. वैसे तो माघ पूर्णिमा माघ महीने का आखिर दिन होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा कर्क राशि में और सूर्य मकर राशि में विराजमान होते हैं, तब माघी पूर्णिमा का स्‍नान-दान करना विशेष फल देता है. 

तिल का दान 

माघ पूर्णिमा पर गंगा स्‍नान करके ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को गरम कपड़े, घी, गुड़, तिल, अनाज, धन आदि का दान किया जाता है. लेकिन माघी पूर्णिमा पर तिल का दान करना सबसे उत्‍तम माना जाता है. मान्‍यता है कि माघ पूर्णमासी पर तिल का दान करने से 32 गुना फल मिलता है. इसलिए इसे बत्‍तीसी पूर्णिमा भी कहा जाता है. यह दान सुख-सौभाग्‍य और संतान का सुख देता है. साथ ही मोक्ष की राह पर ले जाता है. 

2026 में माघ पूर्णिमा कब है? 

पंचांग के अनुसार साल 2026 में माघ पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी को सुबह 05 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और 2 फरवरी की सुबह 03 बजकर 38 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर फरवरी की 1 तारीख को ही पूर्णिमा मानी जाएगी. 1 फरवरी को ही पूर्णमासी व्रत रखा जाएगा और इसी दिन स्‍नान-दान करना शुभ रहेगा. वहीं पूर्णिमा का चंद्रोदय 1 फरवरी की शाम को 05 बजकर 26 मिनट पर होगा, इसके बाद चंद्रमा की पूजा करना विशेष फलदायी है.

माघ पूर्णिमा 2026 स्नान दान का शुभ मुहूर्त
1 फरवरी को पूर्णिमा पर लाभ चौघड़िया सुबह 5 बजकर 30 मिनट से लेकर 7 बजकर 9 मिनट तक का समय स्नान-दान के लिए सबसे उत्तम रहेगा. साथ ही इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध भी करें. इसके अलावा माघी पर पूर्णिमा भगवान विष्‍णु की पूजा करें, शाम को मां लक्ष्‍मी की पूजा करें और चंद्र देव को अर्घ्‍य दें. इससे जीवन में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है. सेहत अच्‍छी रहती है. कोई दुख-बीमारियां नहीं घेरती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

