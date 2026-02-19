Chandra Grahan 2026, Falgun Purnima 2026 Date Time : साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती हैं और उन सभी का अपना अलग महत्‍व होता है. मार्च में फाल्‍गुन पूर्णिमा पड़ रही है. फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन धुलैण्‍डी यानी कि रंगों वाली होली खेली जाती है. साथ ही फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन गंगा समेत अन्‍य पवित्र नदियों में स्‍नान किया जाता है. हिंदु धर्म का प्रमुख त्‍योहार होली के कारण फाल्‍गुन पूर्णिमा का विशेष महत्‍व है ही लेकिन इस बार की फाल्‍गुन पूर्णिमा और भी खास है. वजह है इस दिन लगने जा रहा चंद्र ग्रहण.

पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण

मार्च में फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. वहीं पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने से फाल्‍गुन पूर्णिमा की सही तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. पंचांग के अनुसार फागुन या फाल्‍गुन माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च 2026 को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर होगा. वहीं फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च को शाम 5 बजकर 7 मिनट पर होगा. 3 मार्च को फाल्‍गुन पूर्णिमा मानी जा रही है. 3 मार्च को पूर्णिमा पर स्नान-दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 19 मिनट से सुबह 6 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से दोपहर 1 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. साथ ही इस पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 6 बजकर 44 मिनट पर होगा.

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में खत्‍म हो रहा फरवरी महीना, 4 राशियों का होगा भाग्‍योदय, पद और पैसा दोनों मिलेगा

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण, कैसे होगा होलिका दहन?



चूंकि 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि चंद्र ग्रहण और उसके सूतक काल के चलते इस दिन होलिका दहन कैसे होगा. तो इसे लेकर 2 विकल्‍प हैं. कुछ लोग 2 मार्च की रात को होलिका दहन करने और 4 मार्च को होली मनाने की योजना बना रहे हैं. वहीं जो लोग 3 मार्च को होलिका दहन करना चाहते हैं, वे शाम को 7 बजे के बाद चंद्र ग्रहण खत्‍म होने के बाद होलिका दहन करें.

यह भी पढ़ें: सांप का साल खत्‍म, अग्नि घोड़े का शुरू, चाइनीज राशिफल से जानिए यह साल आपके लिए लकी है या अनलकी?

लक्ष्‍मी जयंती 2026

हिंदू धर्म में मान्‍यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्‍मी प्रकट हुईं थीं. इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लक्ष्‍मी जयंती मनाई जाती है. फाल्‍गुन पूर्णिमा की रात को लक्ष्‍मी जी की विशेष पूजा-अर्चना करें, इससे धन-समृद्धि बढ़ती है. साथ ही चंद्र देव को अर्घ्‍य दें, इससे कुंडली का चंद्र-दोष दूर होता है.

यह भी पढ़ें: 19 फरवरी क्‍यों है इतनी खास? हिंदू-मुस्लिम सब कर रहे इंतजार

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)