Advertisement
trendingNow13114824
Hindi Newsधर्मपूर्णिमा कब है, 2 या 3 मार्च? ग्रहण का रहेगा साया, गलती से बचने के लिए जान लें सही तारीख और स्‍नान-दान का समय

पूर्णिमा कब है, 2 या 3 मार्च? ग्रहण का रहेगा साया, गलती से बचने के लिए जान लें सही तारीख और स्‍नान-दान का समय

March me Purnima kab hai 2026 : मार्च महीने की पूर्णिमा 2 कारणों से खास है. एक तो इस दिन साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है और दूसरा इसी फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है. जानिए इसकी सही तारीख क्‍या है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 19, 2026, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पूर्णिमा कब है, 2 या 3 मार्च? ग्रहण का रहेगा साया, गलती से बचने के लिए जान लें सही तारीख और स्‍नान-दान का समय

Chandra Grahan 2026, Falgun Purnima 2026 Date Time : साल में 12 पूर्णिमा तिथि आती हैं और उन सभी का अपना अलग महत्‍व होता है. मार्च में फाल्‍गुन पूर्णिमा पड़ रही है. फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन धुलैण्‍डी यानी कि रंगों वाली होली खेली जाती है. साथ ही फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन गंगा समेत अन्‍य पवित्र नदियों में स्‍नान किया जाता है. हिंदु धर्म का प्रमुख त्‍योहार होली के कारण फाल्‍गुन पूर्णिमा का विशेष महत्‍व है ही लेकिन इस बार की फाल्‍गुन पूर्णिमा और भी खास है. वजह है इस दिन लगने जा रहा चंद्र ग्रहण. 

पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण 

मार्च में फाल्‍गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. वहीं पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने से फाल्‍गुन पूर्णिमा की सही तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है. पंचांग के अनुसार फागुन या फाल्‍गुन माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च 2026 को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर होगा. वहीं फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च को शाम 5 बजकर 7 मिनट पर होगा. 3 मार्च को फाल्‍गुन पूर्णिमा मानी जा रही है. 3 मार्च को पूर्णिमा पर स्नान-दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 19 मिनट से सुबह 6 बजकर 8 मिनट तक रहेगा. वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से दोपहर 1 बजकर 14 मिनट तक रहेगा. साथ ही इस पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 6 बजकर 44 मिनट पर होगा.

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में खत्‍म हो रहा फरवरी महीना, 4 राशियों का होगा भाग्‍योदय, पद और पैसा दोनों मिलेगा

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण, कैसे होगा होलिका दहन? 
 

चूंकि 3 मार्च को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि चंद्र ग्रहण और उसके सूतक काल के चलते इस दिन होलिका दहन कैसे होगा. तो इसे लेकर 2 विकल्‍प हैं. कुछ लोग 2 मार्च की रात को होलिका दहन करने और 4 मार्च को होली मनाने की योजना बना रहे हैं. वहीं जो लोग 3 मार्च को होलिका दहन करना चाहते हैं, वे शाम को 7 बजे के बाद चंद्र ग्रहण खत्‍म होने के बाद होलिका दहन करें. 

यह भी पढ़ें: सांप का साल खत्‍म, अग्नि घोड़े का शुरू, चाइनीज राशिफल से जानिए यह साल आपके लिए लकी है या अनलकी?

लक्ष्‍मी जयंती 2026 

हिंदू धर्म में मान्‍यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से धन की देवी लक्ष्‍मी प्रकट हुईं थीं. इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लक्ष्‍मी जयंती मनाई जाती है. फाल्‍गुन पूर्णिमा की रात को लक्ष्‍मी जी की विशेष पूजा-अर्चना करें, इससे धन-समृद्धि बढ़ती है. साथ ही चंद्र देव को अर्घ्‍य दें, इससे कुंडली का चंद्र-दोष दूर होता है. 

यह भी पढ़ें: 19 फरवरी क्‍यों है इतनी खास? हिंदू-मुस्लिम सब कर रहे इंतजार

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

purnima 2026 march

Trending news

मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान