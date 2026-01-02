Advertisement
पूर्णिमा कब है? पौष पूर्णिमा से शुरू होगा कल्‍पवास, स्‍नान-दान, पूजा का मुहूर्त जान लें

पूर्णिमा कब है? पौष पूर्णिमा से शुरू होगा कल्‍पवास, स्‍नान-दान, पूजा का मुहूर्त जान लें

Purnima Kab Hai January 2026 : पूर्णिमा कब है, व्रत वाली पूर्णिमा कब है और पूर्णिमा का स्‍नान-दान कब है? यह सवाल सभी के मन में है. जनवरी 2026 की शुरुआत में ही पड़ रही पूर्णिमा तिथि 2 दिन की होने से लोगों में कंफ्यूजन है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:22 AM IST
पूर्णिमा कब है? पौष पूर्णिमा से शुरू होगा कल्‍पवास, स्‍नान-दान, पूजा का मुहूर्त जान लें

Purnima January 2026 : पौष पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्‍व है. इस दिन से ही तीर्थ राज प्रयाग में माघ मेला शुरू होता है. प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ मेला बेहद मशहूर है, जिसका विशेष धार्मिक और आध्‍यात्मिक महत्‍व है. इस मेले में कल्‍पवास भी होता है. जिसमें आम गृहस्‍थजन आध्‍यात्मिक ऊंचाई पाने के लिए कठिन साधना करते हैं. इस साल 2 दिन पूर्णिमा तिथि रहने से व्रत वाली पूर्णिमा की तारीख और पौष पूर्णिमा के स्‍नान-दान की तिथि को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है, जानिए पूर्णिमा की सही तारीख क्‍या है? 

पौष पूर्णिमा 2026 तिथि 
वैदिक पंचांग के मुताबिक पौष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 जनवरी 2026 को शाम 06:54 बजे से होगा और 3 जनवरी 2026 की दोपहर 03:31 बजे पूर्णिमा तिथि समाप्‍त होगी. ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पौष पूर्णिमा का व्रत 3 जनवरी 2026 को रखना ही उचित होगा. साथ ही 3 जनवरी को ही पूर्णिमा स्‍नान और दान करना चाहिए. वहीं पूर्णिमा पर चंद्रोदय समय शाम 6 बजकर 12 मिनट पर है. 

पौष पूर्णिमा पर स्‍नान-दान और पूजा का शुभ मुहूर्त

पौष पूर्णिमा पर दान-स्नान के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं. 3 जनवरी को पूर्णिमा के दिन सुबह 5 बजकर 24 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 21 मिनट तक स्‍नान-दान करना शुभ रहेगा. इसके अलावा दोपहर 12 बजकर 6 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त में भी दान-पुण्‍य कर सकते हैं. 

पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्‍नान करना और गरीबों का दान करना अक्षय फल देता है. जीवन में सकारात्‍मकता और समृद्धि बढ़ती है. धन बढ़ता है, पितृ प्रसन्‍न होते हैं. 

माघ मेला 2026 

प्रयागराज में लगने वाला विश्‍वप्रसिद्ध माघ मेला पौष पूर्णिमा से शुरू होता है. इस मेले में देश–विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं. यह प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर लगता है. इसी मेले के दौरान कल्‍पवास भी होता है. इसमें श्रद्धालु कल्‍पवास का संकल्‍प लेकर एक महीने तक संगम क्षेत्र में रहकर कठिन साधना करते हैं. यह साधना मन, वाणी और कर्म—तीनों को शुद्ध करने का माध्यम मानी जाती है.

कल्पवास क्‍या है?
पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक कल्‍पवास का समय रहता है. इस एक महीने की अवधि में साधक तपस्‍वी जीवन जीते हैं. आम गृहस्‍थजन संगम किनारे रहकर जमीन पर सोकर, सादा भोजन करके, पूरे समय भगवान की भक्ति में लीन रहकर कड़ी साधना करते हैं. कल्‍पवास आध्‍यात्मिक उन्‍नति करके मोक्ष पाने का रास्‍ता है. 

माघ मेला स्‍नान की प्रमुख तिथियां 

पहला मुख्य स्नान: पौष पूर्णिमा – 3 जनवरी 2026
दूसरा मुख्य स्नान: मकर संक्रांति – 14 जनवरी 2026
तीसरा मुख्य स्नान: मौनी अमावस्या – 18 जनवरी 2026
चौथा मुख्य स्नान: बसंत पंचमी – 23 जनवरी 2026
पांचवां मुख्य स्नान: माघी पूर्णिमा – 1 फरवरी 2026
छठा मुख्य स्नान: महाशिवरात्रि – 15 फरवरी 2026

