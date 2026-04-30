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Purnima kis tarikh ko hai: मई में पूर्णिमा का गजब संयोग, तारीख जानकर कहेंगे वाह!

Purnima 2026 May : पूर्णिमा तिथि से ही हिंदू महीने का समापन होता है. अब वैशाख पूर्णिमा आ रही है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं. जानिए मई में पूर्णिमा कब-कब पड़ रही है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:58 PM IST
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Purnima kis tarikh ko hai: मई में पूर्णिमा का गजब संयोग, तारीख जानकर कहेंगे वाह!

Purnima Kab Hai : हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है, इस तरह साल में 12 पूर्णिमा पड़ती हैं. लेकिन मई महीने में 2 पूर्णिमा पड़ रही हैं. ऐसा संयोग कम ही बनता है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ें. साथ ही एक और कमाल की बात यह है कि मई महीने की शुरुआत और अंत दोनों ही पूर्णिमा तिथि से हो रहे हैं. 

मई में 2 पूर्णिमा 

वैशाख पूर्णिमा - वैशाख महीने की पूर्णिमा 1 मई 2026, शुक्रवार को पड़ रही है. जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं क्‍योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्‍म हुआ था, उन्‍हें बोधि-ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका महाप्रयाण भी इसी पूर्णिमा को हुआ था. इसलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा तिथि सबसे अहम पर्व होता है. 

वैशाख पूर्णिमा स्‍नान-दान समय 

पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल की रात 09:12 बजे शुरू होकर 1 मई की रात 10:52 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर 1 मई 2026, शुक्रवार को वैशाख पूर्णिमा मानी जाएगी और स्नान-पूजा के लिए उत्तम मुहूर्त सुबह 04:15 बजे से 04:58 बजे तक  ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा. 

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(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत

पवित्र नदियों में स्‍नान करें, साथ ही भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा करें. पितृ कर्म दोपहर में साढ़े 12 बजे तक करना उचित होगा. इस दिन अपनी सामर्थ्‍य अनुसार दान जरूर करें. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा 

2 मई 2026 से ज्‍येष्‍ठ महीना शुरू होगा और इसके बाद 17 मई 2026 से अधिकमास प्रारंभ होगा. जिसे ज्‍येष्‍ठ अधिकमास कहा जाएगा. ज्‍येष्‍ठ अधिकमास की पूर्णिमा 31 मई 2026 को पड़ रही है. यह पूर्णिमा बेह‍द खास है. इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने, स्नान-दान और व्रत रखने का विशेष महत्व है. ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.

(यह भी पढ़ें: मई में पलटेगी इन राशियों की किस्मत! शनि-गुरु करेंगे बड़ा खेल, किन लोगों को होगा नुकसान?

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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