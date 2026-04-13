Purushottam Maas 2026: 17 मई से शुरू होगा अधिक मास, जानें पुरुषोत्तम मास में क्या करने से बरसती है श्रीहरि की कृपा

Purushottam Maas 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, वैसे तो एक कैलेंडर वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, हर तीन साल पर एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है. सनातन धर्म में इस महीने का बेहद खास धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है. इस पवित्र महीने को पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहा जाता है. धर्मग्रंथों में इस पवित्र महीने से जुड़े नियम, परंपराएं और विशेष मान्यताओं का जिक्र किया गया है. पंचांग की गणना के मुताबिक, इस साल ज्येष्ठ महीने में अधिक मास का संयोग बनेगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास कब से कब तक रहेगा और अधिक मास में कौन-कौन सा काम करना शुभ है.

कब से शुरू होगा ज्येष्ठ माह का अधिक मास?

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल ज्येष्ठ में पड़ने वाला अधिक मास 17 मई (ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा) से शुरू होगा. जबकि, इस अधिक मास का समापन 15 जून (ज्येष्ठ अमावस्या) को होगा. जानकारी रहे कि पुरुषोत्तम यानी अधिक मास का संयोग हर तीन साल पर बनता है, जो कि श्रीहरि की उपासना के लिए माना गया है.

क्यों आता है अधिक मास?

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अधिक मास का सीधा संबंध सूर्य और चंद्रमा की चाल से है. चंद्रमा पर आधारित साल लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि सूर्य पर आधारित साल लगभग 365 दिनों का होता है. ऐसे में इन दोनों वर्षों के बीच हर साल 11 दिनों का अंतर आ जाता है. ऐसे में तीन वर्षों में यह अंतर लगभग 1 महीने (33 दिन) के बराबर हो जाता है. ज्योतिर्विद बताते हैं कि अंतर को संतुलन करने के लिए हर तीसरे साल पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है.

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अधिक मास को क्यों कहते हैं पुरुषोत्तम मास

पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस अतिरिक्त महीने को 'मलमास' होने के कारण कोई भी देवता अपना स्वामित्व नहीं देना चाहते थे. तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया और इसके अधिपति बन गए. भगवान विष्णु का एक नाम 'पुरुषोत्तम' है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा. इस माह में किए गए पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान का फल अन्य महीनों की तुलना में कहीं अधिक होता है.

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पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) में क्या करें उपाय

शास्त्रों के अनुसार, पुरुषोत्तम मास में पवित्र नदियों (जैसे- गंगा, यमुना या नर्मदा) में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है. अगर संभव न हो, तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें, पुण्य बराबर ही मिलेगा.

मान्यतानुसार, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु और उनके अवतार श्रीकृष्ण की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है. इस पवित्र मास में 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से जीवन में सुख-समृद्धि का संचार होता है.

अधिक मास में शाम के समय तुलसी के पौधे और घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं.ऐसा करने से न सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, बल्कि घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है.

परंपरानुसार, पुरुषोत्तम मास में श्रीमद्भागवत कथा या भगवद्गीता का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है.

अधिक मास में व्रत, नियम और संयम का पालन करना चाहिए. तामसिक भोजन का त्याग कर सात्विक आहार लेने से तन और मन दोनों शुद्ध रहते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)