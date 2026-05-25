Purushottam Purnima 2026: पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर कर लें दीपक से जुड़े ये आसान काम, सुख-समृद्धि में लग जाएंगे चार चांद!

Jyeshth Purnima 2026: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि धन की देवी मां लक्ष्मी कृपा प्राप्त के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है. कहा जाता है कि यह इस दिन देवी लक्ष्मी देवलोक से पृथ्वी पर पधारती हैं. यही वजह है कि अधिकांश लोग इस दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान और विशेष उपाय करते हैं. इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है. ऐसे में पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर विधि-विधान से पूजा-पाठ करने न सिर्फ धन की देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि भगवान श्रीहरि भी मेहरबान रहेंगे.

पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर बनने वाले खास संयोग

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4 बजकर 23 मिनट से 5 बजकर 08 मिनट तक

अभिजित मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 43 मिनट तक

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रवि योग- सुबह 5 बजकर 52 मिनट से दोपहर 1 बजकर 20 मिनट तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 2 बजकर 26 मिनट से 3 बजकर 17 मिनट तक

भद्रावास- (स्वर्ग में) सुबह 11 बजकर 57 मिनट से देर रात 01 बजकर 05 मिनट तक (स्वर्ग में भद्रा का वास होना शुभ माना गया है)

पूर्णिमा पर व्रत और दान के लिए मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 को सुबह 11 बजकर 57 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 31 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर होगी. पूर्णिमा का व्रत 30 मई को रखा जाएगा और इससे निमित्त दान 31 मई को किया जाएगा.

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर इन जगहों पर जलाएं दीपक

देवस्थान पर- पूर्णिमा के दिन देवस्थान या मंदिरों में दीपक जलाना शुभ और कल्याणकारी माना गया है. इसलिए, पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर नजदीक के किसी मंदिर में देवी-देवताओं के निमित्त कम से कम एक दीपक जलाएं. कहा जाता है कि पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर मंदिर में दीया जलाने से भाग्योदय होता है. साथ ही जाने-अनजाने में किए गए पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है.

तुलसी के पास- ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन सबसे पहले घर के पूजा-स्थल पर मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. पूजन की समाप्ति के बाद मां लक्ष्मी की आरती करें और तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं. पूर्णिमा के दिन दीपक का यह उपाय मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए खास माना गया है.

नदी में करें दीपदान- शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में दीप दान करना मंगलकारी है. पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर दीपदान करने से न सिर्फ देवी-देवता प्रसन्न होते हैं, बल्कि पितृ देव का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है.

किचन में- यह तो सब जानते हैं किचन में धन की देवी मां लक्ष्मी का वास होता है. यही वजह है कि किचन को हमेशा साफ-सुथरा रखा जाता है. परंपरानुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किचन में दीपक जलाने से घर में धन की देवी का वास होता है. साथ ही, परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है. इसलिए पुरुषोत्तम पूर्णिमा पर किचन में एक दीया जरूर जलाएं.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)