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Hindi Newsधर्मजब समय भी हार गया...तब हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए बना था 13वां महीना? जानिए पुरुषोत्तम मास का रहस्य

जब समय भी हार गया...तब हिरण्यकश्यप का अंत करने के लिए बना था '13वां महीना'? जानिए पुरुषोत्तम मास का रहस्य

हर 3 साल में 13वां महीना आता है, जिसे पुरुषोत्‍तम मास या अधिकमास कहते हैं. इस अतिरिक्‍त महीने के पीछे एक ऐसा रहस्‍य है जिसे कई लोग अनजान हैं. जानें पुरुषोत्‍तम महीने के जन्‍म की रोचक कथा, जिसका संबंध हिरण्यकश्यप के अंत से है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 03, 2026, 09:01 AM IST
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पुरुषोत्‍तम मास की कथा.
पुरुषोत्‍तम मास की कथा.

पुरुषोत्‍तम मास के जन्‍म की कई कथाएं हैं, जिससे जुड़ी एक बेहद महत्‍वपूर्ण वजह से अधिकांश लोग अनजान हैं. यह वजह हिरण्‍यकश्‍यप के वध से जुड़ी हुई है. वहीं पंचांग के अनुसार सौर मास और चंद्र मास के बीच के 33 दिन के गैप को कवर करने के लिए हर 3 साल में अतिरिक्‍त महीना आता है. 17 मई 2026 से शुरू हो रहे अधिकमास की कथा. 

पुरुषोत्‍तम मास की कथा 

पुरुषोत्‍तम मास, अधिकमास या मलमास के अस्तित्‍व के पीछे एक अहम वजह थी, हिरण्‍यकश्‍यप का वध. दरअसल, दैत्‍यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए घोर तप किया. तब प्रसन्‍न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए. इस पर हिरण्‍यकश्‍यप ने अमर होने का वरदान मांगा. उसने ब्रह्मा जी से कहा, "हे विधाता! मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी बनाई किसी भी सृष्टि और उसके अंश से मेरी मृत्यु न हो- न मनुष्य से, न पशु से, न देव से और न दैत्य से. मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो, न घर के बाहर; न दिन में हो, न रात में. मैं न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से; न पृथ्वी पर, न आकाश में. और सबसे महत्वपूर्ण, वर्ष के आपके बनाए उन 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो."

(यह भी पढ़ें: जन्म तारीख से खुलता है पैसा खींचने का सीक्रेट! 10 सेकंड में जानें अपना मनी कोड 

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ब्रह्मा जी हिरण्‍यकश्‍यप के तप से प्रसन्‍न थे लिहाजा उन्‍होंने 'तथास्तु' कह दिया. यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप पहले से ज्‍यादा निरंकुश हो गया और भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने लगा. उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए घोर यातनाएं दीं, ताकि वह भगवान विष्‍णु की भक्ति करना बंद कर दे. 

तब भगवान विष्‍णु ने अपने भक्‍त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया और उसके वरदान की काट निकाली. भगवान विष्‍णु ने अपनी माया से 12 महीनों के बीच एक अतिरिक्त 13वां माह (अधिकमास) बनाया, ताकि हिरण्यकश्यप का वरदान भी बना रहे और उसका अंत भी हो सके.

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों को पैसा खुद ढूंढता है! एक उम्र के बाद अचानक बदल जाती है किस्मत

साथ ही नृसिंह अवतार लिया, जो न पूरा इंसान था न पूरा जानवर, उसे गोधूलि बेला में महल की दहलीज पर अपनी जंघा में रखकर नाखूनों से मारा. यानी कि गोधूलि बेला (न दिन, न रात) में, देहरी पर बैठकर (न भीतर, न बाहर), अपनी जंघा पर रखकर (न भूमि, न आकाश), अपने नाखूनों से (न अस्त्र, न शस्त्र) से. 

अधिकमास के स्‍वामी भगवान विष्‍णु हैं, इसलिए इस महीने में उनकी पूजा का विशेष महत्‍व है. साथ ही इस मास में शुभ कार्य वर्जित होते हैं. 

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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