Vibhuvana Sankashti 2026: हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाएगी विभुवन संकष्टी, ढाई साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग

Purushottam Vibhuvana Sankashti Chaturthi 2026 Date: वैसे को हर हिंदी महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी अत्यंत खास और हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली होती है. शास्त्रों में इसे विभुवन चतुर्थी कहा गया है, जो कि अन्य संकष्टी चतुर्थी से अधिक लाभकारी है.
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Purushottam Vibhuvana Sankashti 2026: कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. पंचांग के अनुसार, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विभुवन संकष्टी कहा जाता है. इसलिए इस संकष्टी चतुर्थी का संयोग प्रत्येक ढाई साल पर बनता है. चूंकि, यह चतुर्थी पुरुषोत्तम मास में पड़ती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल ज्येष्ठ में विभुवन संकष्टी का व्रत तीन जून को बनने जा रहा है. इस दिन बुधवार होने की वजह से इस व्रत का प्रभाव और अधिक शुभ प्राप्त होगा. शास्त्रों के अनुसार, विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से हर प्रकार कष्टों से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत खास माना गया है.
पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 3 जून 2026 को रात 9 बजकर 21 मिनट से होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 4 जून को होगी. ऐसे में विभुवन संकष्टी का व्रत 3 जून को रखा जाएगा. इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात 9 बजकर 26 मिनट पर होगा.
ब्रह्म मुहूर्त- 4 बजकर 23 मिनट से 5 बजकर 08 मिनट तक
विजय मुहूर्त- दोरहर 2 बजकर 26 मिनट से 3 बजकर 18 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त- शाम 6 बजकर 42 मिनट से 7 बजकर 05 मिनट तक
अमृत काल- शाम 7 बजकर 37 मिनट से रात 9 बजकर 24 मिनट तक
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विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने के लिए सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गणपति का ध्यान करते हुए संकल्प लें. इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. मूर्ति स्थापना के बाद मंत्रों से गणपति का आवाहन करें. जब गणपति का आवाहन कर लें, तो उन्हें पंचामृत स्नान कराएं. इस दौरान 'गणेशाय नमः' इस मंत्र का जाप करते रहें. गणपति को पंचामृत स्नान कराने के बाद उन्हें दूर्वा, अक्षत फूल, फल और विशेष मिष्ठान (नारियल के लड्डू) इत्यादि अर्पित करें. इसके बाद अथर्वशीर्ष का पाठ करें या उनके मंत्रों का जाप करें. मंत्र जाप के बाद व्रत कथा का पाठ करें. पूजन के अंतिम चरण में घी या कपूर जलाकर आरती करें और उसे पूरे घर में दिखाएं. इस विधि से विभुवन संकष्टी चतुर्थी की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी और कष्ट दूर होंगे.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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