17 मई का पंचांग : पुरुषोत्तम महीना आज से शुरू हो रहा है, इसे अधिकमास या मलमास भी कहते हैं. इस पूरे महीने भगवान विष्णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यहां देखें पूरा पंचांग.
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Aaj Ka Panchang 17 May 2026: साल 2026 खास है, इस महीने में हिंदू पंचांग के अनुसार 12 की 13 महीने पड़ रहे हैं. वह अतिरिक्त महीना आज 17 मई से शुरू हो रहा है. इसे अधिकमास, मलमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. चूंकि यह ज्येष्ठ महीने के बीच पड़ रहा है इसलिए ज्येष्ठ अधिकमास कहा जाएगा.
पुरुषोत्तम महीने का नाम भगवान विष्णु के नाम पर ही रखा गया है. वही इस महीने के स्वामी हैं और उनकी विशेष पूजा की जाती है. देखें पुरुषोत्तम महीने के पहले दिन का पंचांग.
आज की तिथि - 16 व 17 मई की मध्यरात्रि 01:30 बजे से 17 मई की रात 09:41 बजे तक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रहेगी.
आज का वार - रविवार
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. साथ ही आज शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं.
आज का नक्षत्र - दोपहर 02:32 बजे तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - आज सुबह 06:15 बजे तक शोभन योग रहेगा, इसके बाद अतिगण्ड योग प्रारंभ होगा. साथ ही आज आडल योग भी बन रहा है.
सूर्योदय - सुबह 05:48 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:57 बजे
चन्द्रोदय - 17 मई की सुबह 05:43 बजे
चन्द्रास्त - शाम 07:54 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:12 बजे से 05:00 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 12:29 बजे से 01:53 बजे तक
राहुकाल - शाम 05:19 बजे से 06:57 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:23 बजे से 02:01 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:40 बजे से 05:19 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:12 PM बजे से 06:05 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 04:31 बजे से 05:55 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)