Adhik Maas 2026 : साल 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे. ऐसा हिंदू कैलेंडर के अनुसार होगा, जिसमें विक्रम संवत 2083 में एक महीना ज्यादा होगा. यह महीना हिंदू धर्म में बेहद अहम माना गया है. इस महीने को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और कुछ जगहों पर लौंद का महीना कहते हैं.
Purushottam Month 2026 : हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक महीना ज्यादा पड़ता है. इस महीने को अधिक मास कहते हैं क्योंकि ये अतिरिक्त महीना कहलाता है. यह अधिक मास हिंदी चंद्र कैलेंडर के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की गणनाओं के बीच के अंतर को समायोजित करने के लिए आता है. साल 2026 में अधिक मास पड़ने वाला है. इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. साथ ही इसे लौंद का महीना और मलमास भी कहा जाता है. साल 2026 में अधिक मास कब है, जानिए इसकी सारी डिटेल्स.
साल 2026 में अधिक मास
साल 2026 में अधिक मास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा. यह अधिक मास हिंदी चंद्र कैलेंडर के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की गणनाओं के बीच के अंतर को समायोजित करने के लिए आता है. सौर वर्ष 365 दिन और लगभग 6 मिनट का होता हैं तो वहीं चंद्र वर्ष 354 दिन का होता हैं और इस तरह से सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिन, 1 घंटा, 31 मिनट और 12 सेकंड का अंतराल होता हैं और यह अंतराल हर साल बढ़ता जाता है. ऐसे में 3 साल में यह अंतर करीब 33 दिन का हो जाता है, जिसे समायोजित करने के लिए हर 3 साल में एक अधिक महीना हो जाता है, जिसे अधिकमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहलाता है.
60 दिन का होगा ज्येष्ठ मास 2026
साल 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ माह में पड़ेगा. पंचांग के अनुसार 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ माह के दौरान पड़ेगा इसलिए इसे ज्येष्ठ अधिक मास कहा जाएगा. इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व अत्यधिक है.
भगवान विष्णु की होती है पूजा
पुराणों के अनुसार, यह मास स्वयं भगवान विष्णु द्वारा पवित्र किया गया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम कहा जाता है. दरअसल, हर मास का कोई न कोई स्वामी यानि कि अधिपति है, लेकिन अधिक मास का कोई अधिपति नहीं था. इस कारण अधिकमास की घोर निंदा होती थी तब ऐसे में अधिकमास भगवान विष्णु के शरण में गये और अपनी समस्या बताई तब भगवान विष्णु ने कहा – मैं अधिकमास को सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूं. इस महीने को सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम जैसे सभी गुणों का दाता बनाता है. जो भी भक्त इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे यह सब गुण प्राप्त होते हैं.
नहीं किए जाते मांगलिक कार्य
अधिकमास या पुरुषोत्तम मास में शादी, गृहप्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. इसलिए इसे मलमास भी कहते हैं. इस महीने धर्म-कर्म करना चाहिए. व्रत रखने चाहिए. ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं.
