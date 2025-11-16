Advertisement
trendingNow13005892
Hindi Newsधर्म

2026 में कब पड़ेगा पुरुषोत्‍तम महीना, क्‍यों इतना खास होता है हिंदू कैलेंडर का यह 13वां माह

Adhik Maas 2026 : साल 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे. ऐसा हिंदू कैलेंडर के अनुसार होगा, जिसमें विक्रम संवत 2083 में एक महीना ज्‍यादा होगा. यह महीना हिंदू धर्म में बेहद अहम माना गया है. इस महीने को अधिक मास, पुरुषोत्‍तम मास और कुछ जगहों पर लौंद का महीना कहते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 16, 2025, 10:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2026 में कब पड़ेगा पुरुषोत्‍तम महीना, क्‍यों इतना खास होता है हिंदू कैलेंडर का यह 13वां माह

Purushottam Month 2026 : हिंदू कैलेंडर में हर 3 साल में एक महीना ज्‍यादा पड़ता है. इस महीने को अधिक मास कहते हैं क्‍योंकि ये अतिरिक्‍त महीना कहलाता है. यह अधिक मास हिंदी चंद्र कैलेंडर के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की गणनाओं के बीच के अंतर को समायोजित करने के लिए आता है. साल 2026 में अधिक मास पड़ने वाला है. इसे पुरुषोत्‍तम मास भी कहते हैं. साथ ही इसे लौंद का महीना और मलमास भी कहा जाता है. साल 2026 में अधिक मास कब है, जानिए इसकी सारी डिटेल्‍स. 

यह भी पढ़ें: मंगल की राशि में सूर्य दिखाएंगे रौद्र रूप, 5 राशि वालों के लिए अगले 30 दिन भारी, इन क्षेत्रों में आएंगी चुनौतियां

साल 2026 में अधिक मास 

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2026 में अधिक मास 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा. यह अधिक मास हिंदी चंद्र कैलेंडर के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की गणनाओं के बीच के अंतर को समायोजित करने के लिए आता है. सौर वर्ष 365 दिन और लगभग 6 मिनट का होता हैं तो वहीं चंद्र वर्ष 354 दिन का होता हैं और इस तरह से सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में 11 दिन, 1 घंटा, 31 मिनट और 12 सेकंड का अंतराल होता हैं और यह अंतराल हर साल बढ़ता जाता है. ऐसे में 3 साल में यह अंतर करीब 33 दिन का हो जाता है, जिसे समायोजित करने के लिए हर 3 साल में एक अधिक महीना हो जाता है, जिसे अधिकमास, मलमास या पुरुषोत्‍तम मास कहलाता है.

यह भी पढ़ें: 7 साल की उम्र में बच्‍चे पैदा करेंगी लड़कियां और...थर्रा देगी ये भविष्‍यवाणी, सच होने में बाकी है इतना वक्‍त

60 दिन का होगा ज्‍येष्‍ठ मास 2026 

साल 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ माह में पड़ेगा. पंचांग के अनुसार 2026 में अधिक मास ज्येष्ठ माह के दौरान पड़ेगा इसलिए इसे ज्‍येष्‍ठ अधिक मास कहा जाएगा. इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व अत्यधिक है.

भगवान विष्‍णु की होती है पूजा 

पुराणों के अनुसार, यह मास स्वयं भगवान विष्णु द्वारा पवित्र किया गया है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम कहा जाता है. दरअसल, हर मास का कोई न कोई स्वामी यानि कि अधिपति है, लेकिन अधिक मास का कोई अधिपति नहीं था. इस कारण अधिकमास की घोर निंदा होती थी तब ऐसे में अधिकमास भगवान विष्णु के शरण में गये और अपनी समस्या बताई तब भगवान विष्णु ने कहा – मैं अधिकमास को सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूं. इस महीने को सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, ऐश्वर्य, पराक्रम जैसे सभी गुणों का दाता बनाता है. जो भी भक्‍त इस महीने में भगवान विष्‍णु की पूजा करता है उसे यह सब गुण प्राप्‍त होते हैं.

यह भी पढ़ें: शनि-शुक्र के गजब संयोग में 2026 की शुरुआत, 3 महीनों में करोड़पति हो जाएंगे मिथुन समेत 4 राशि वाले लोग, कदम चूमेगी सक्‍सेस

नहीं किए जाते मांगलिक कार्य 

अधिकमास या पुरुषोत्‍तम मास में शादी, गृहप्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. इसलिए इसे मलमास भी कहते हैं. इस महीने धर्म-कर्म करना चाहिए. व्रत रखने चाहिए. ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Adhik Maas 2026

Trending news

रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
Lalu daughter Rohini Acharya
रोहिणी के आरोपों से हिला लालू परिवार! कौन है तेजस्वी का 'क्रिकेट वाला दोस्त'
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
AIMIM
बिहार के नतीजों में दिखा कुछ ऐसा, UP विधानसभा चुनाव में मायावती के साथ आएंगे ओवैसी?
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
pmay scam
गरीबों के 'आशियाने' बेचकर कमाए ₹222 करोड़! जज ने रात 3 बजे अपने घर पर लगाई अदालत
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
Akhilesh Ydav
वो हारे या जीते... अखिलेश यादव के इस बयान ने किसकी 'हार' के जख्मों पर मरहम लगा दिया?
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर