Adhik Maas 2026 Start and End Date: पुरुषोत्तम महीना 17 मई 2026 से शुरू हो रहा है. 3 साल में आने वाले इस महीने का महात्म्य जानकर आप जरूर इस महीने के हर दिन का लाभ लेना चाहेंगे. इसके साथ ही जानें कि इस 1 महीने में कौन-से काम करने से पाप बढ़ते हैं.
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Purushottam Maas Mahatmya: भगवान विष्णु की पूजा करने और पुण्य कमाने के लिए पुरुषोत्तम महीना सबसे पवित्र और उत्तम माना गया है. चूंकि यह महीना 3 साल में आता है इसलिए यह और भी खास है.
साल 2026 में पुरुषोत्तम महीना है और 17 मई से प्रारंभ होने वाला है. पुरुषोत्तम मास 15 जून तक पड़ेगा. चूंकि यह साल का अतिरिक्त 13वां महीना होता है इसलिए इसे अधिकमास भी कहते हैं.
पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कितना महत्वपूर्ण है इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम 'पुरुषोत्तम' इस महीने को दिया है, इसलिए यह नारायण की भक्ति के लिए सर्वोत्तम महीना होता है.
वहीं पुरुषोत्तम महीने में किए गए पूजा-पाठ, दान-पुण्य, तप-साधना का फल कई गुना होकर मिलता है. यह महीना पुराने सारे जन्मों के पाप नष्ट कर सकता है. मान्यता है कि इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों का फल कभी कम नहीं होता यानी कि अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है.
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जाहिर है इतने पवित्र महीने में यदि वर्जित काम या अशुभ कार्य किए जाएं तो पाप भी लगेगा. जानिए पुरुषोत्तम महीने या अधिकमास में गलती से भी कौन-से काम नहीं करने चाहिए.
- पुरुषोत्तम महीना पूजा-पाठ, जप-तप, दान-पुण्य और भगवान की आराधना करने का महीना है. इस महीने में शादी, सगाई, गृह प्रवेश, नए काम की शुरुआत, नए घर का निर्माण आदि कार्य नहीं करना चाहिए.
- पुरुषोत्तम महीना बेहद पवित्र माना गया है इस महीने में शारीरिक और मानसिक पवित्रता का पालन करना चाहिए. जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन भी शामिल है. इस नियम को तोड़ने की गलती न करें.
- पवित्र पुरुषोत्तम महीने में तामसिक भोजन - मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, नशीली वस्तुओं का सेवन करना पाप का भागीदार बनाएगा.
- वैसे तो अनैतिक आचरण जैसे - झूठ बोलने, धोखा देने, किसी का पैसा हड़पने, बुराई करने आदि से बचना चाहिए. लेकिन इस महीने में किए गए ये काम कई गुना पाप देंगे.
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- इस महीने में दान दें लेकिन उसका ढिंढोरा न पीटें, न ही गलत चीजों का दान करें. जैसे- तिल का तेल, खराब अनाज या खराब भोजन आदि का दान न करें.
- कांसे के बर्तन में भोजन न करें.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)