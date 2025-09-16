दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग, नोट कर लें सोना-चांदी और संपत्ति की खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त

Pushya Nakshatra 2025 Before Diwali: वैसे तो पुष्य नक्षत्र का संयोग हर महीने बनता है, लेकिन दिवाली से पहले पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र का विशेष महत्व है. ऐसे में आइए जानते हैं कि दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग कब बन रहा है, जिसमें सोने-चांदी और प्रॉपर्टी की खरीदारी करना शुभ होता है.
Gold Jewellery Property Buying Pushya Nakshatra Muhurat: पुष्य नक्षत्र प्रत्येक माह आता है, लेकिन दीपावली से पहले पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र विशेष रूप से शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल दिवाली से पूर्व पुष्य नक्षत्र 14 और 15 अक्टूबर 2025 को पड़ने वाला है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पुष्य नक्षत्र निवेश, संपत्ति, वाहन, सोना-चांदी और बहीखाता को नया स्वरूप देने के लिए अत्यंत लाभकारी होता है. यही वजह है कि लोग दिवाली की खरीदारी आरंभ करने के लिए इस नक्षत्र का इंतजार करते हैं. इसे लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर भी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का अद्भुत संयोग कब बनेगा, जिसमें सोना-चांदी और प्रॉपर्टी की खरीदारी की जा सकती है.
पुष्य नक्षत्र 2025 सोना खरीदने का शुभ समय
14 अक्टूबर 2025- सुबह 11:54 बजे से पूरी रात तक
15 अक्टूबर 2025- सुबह 6:22 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
पुष्य नक्षत्र में शुभ चौघड़िया मुहूर्त
प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत)- सुबह 11:54 से दोपहर 01:33 तक
अपराह्न मुहूर्त (शुभ)- दोपहर 03:00 से 04:26 तक
सायाह्न मुहूर्त (लाभ)- रात 07:26 से 09:00 तक
रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर)- रात 10:33 से सुबह 03:14 (15 अक्टूबर) तक
दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र का महत्व
दिवाली से कुछ दिन पूर्व आने वाला यह नक्षत्र खरीदारी के लिहाज से सबसे उत्तम माना जाता है. मान्यता है कि इस समय सोना-चांदी की खरीदी घर में मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने के समान मानी जाती है. धनतेरस और पुष्य नक्षत्र दोनों ही दिन धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने और समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं.
मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र देवी लक्ष्मी का जन्म नक्षत्र है, इसीलिए इस दिन सोना खरीदने से घर में स्थायी रूप से धन की वृद्धि और मां लक्ष्मी का वास होता है. यही कारण है कि दीपावली से पूर्व पुष्य नक्षत्र को विशेष रूप से शुभ और समृद्धि प्रदान करने वाला दिन माना जाता है.
