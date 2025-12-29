Advertisement
Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी पर नारायण के चरणों में चढ़ाएं ये सामग्री, शुभ फल व संतान प्राप्ति का मिलेगा आशीर्वाद!

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी पर नारायण के चरणों में चढ़ाएं ये सामग्री, शुभ फल व संतान प्राप्ति का मिलेगा आशीर्वाद!

December Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत विष्णु जी को समर्पित है. सभी एकादशियों में से एक पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति और संतान के सुख के लिए रखा जाता है. आइए जानें पुत्रदा एकादशी व्रत पर विष्णु जी को क्या अर्पित करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 29, 2025, 09:49 AM IST
Putrada Ekadashi 2025: एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है. हर एकादशी पर मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. पौष शुक्ल एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी के रूप में जाना जाता है. पुत्रदा एकादशी व्रत साल 2025 का आखिरी एकादशी व्रत है जो 30 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा. इस एकादशी के व्रत को करने से भगवान संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और संतान पर आने वाली विपत्तियों और संकटों को दूर करते हैं. संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं. आइए जानें पुत्रदा एकादशी पर भगवान नारायण को क्या अर्पित करें जिससे प्रसन्न होकर भगवान शुभ फलों की प्राप्ति का आशीर्वाद दें. 

पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या चढ़ाएं?
संतान प्राप्ति के लिए क्या चढ़ाएं
पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए विष्णु जी के चरणों में उनके प्रिय पीले रंग, पीला चंदन, पीला वस्त्र, के फूल जैसी सामग्री अर्पित करें, मखाने की खीर, केसर आदि चढ़ाएं. इन सामग्री से भगवान प्रसन्न होंगे. इसके साथ ही संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं. इसस भगवान संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करेंगें. 

धन समृद्धि के आशीर्वाद के लिए तुलसी 
पुत्रदा एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें तुलसी चढ़ाएं. भगवान के भोग में भी तुलसी के पत्ते को शामिल करें. भगवान विष्णु प्रसन्न होकर धन समृद्धि का आशीर्वाद देंगे. हालांकि तुलसी को  एकादशी के दिन न तोड़े और न हीं जल दें. इसके लिए एक दिन पहले ही तुलसी तोड़कर पूजाघर में रख लें.

मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए केला 
पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को जरूर केले का भोग अर्पित करें. इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ ही रुके हुए कार्यों की सिद्धि करेंगे. घर में सुख-समृद्धि की आवक बढ़ेगी.

उत्तम स्वास्थ्य के लिए पंचामृत
पुत्रदा एकादशी पर विष्णु जी को पंचामृत अर्पित करने से भगवान अति प्रसन्न बोते हैं. पंचामृत दूध, दही, घी, शहर और गुड़ या चीनी डालें. इसके अलावा पंचामृत में तुलसी दल को जरूर डाले, इसके बिना पंचामृत का भोग अधूरा है. भगवान विष्णु उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद देंगे.

