Hindi Newsधर्मPutrada Ekadashi 2025: विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत में क्या करें और क्या नहीं? जानें जरूरी नियम और दान

Putrada Ekadashi 2025: विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत में क्या करें और क्या नहीं? जानें जरूरी नियम और दान

Putrada Ekadashi 2025 Mistakes: शास्त्रों में पौष मास की पुत्रदा एकादशी से जुड़े कई विशेष नियम बताए गए हैं. मान्यता है कि इन नियमों का पालन नहीं करने से व्रत पूरा नहीं माना जाता. ऐसे में आइए जानते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:10 PM IST
Putrada Ekadashi 2025: विष्णु जी की कृपा पाने के लिए व्रत में क्या करें और क्या नहीं? जानें जरूरी नियम और दान

Putrada Ekadashi 2025: हिन्दू पंचांग के अनुसार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 'पुत्रदा एकादशी' के रूप में मनाया जाता है. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह पावन व्रत संतान की प्राप्ति, उनकी सुरक्षा और उन्नति की कामना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित यह दिन जीवन में खुशहाली और समृद्धि के द्वार खोलता है. लेकिन, इस व्रत का पूरा लाभ तभी मिलता है, जब इसे सही नियमों और सेवा भाव के साथ संपन्न किया जाए. शास्त्रों में पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़े खास नियम बताए गए हैं. कहते हैं कि बिना इन नियमों का पालन किए एकादशी का व्रत सफल नहीं होता. ऐसे में आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहिए और क्या नहीं.

एकादशी व्रत के इन नियमों का रखें ध्यान

पुत्रदा एकादशी का व्रत सिर्फ उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मन और शरीर की शुद्धि भी जरूरी है. दशमी तिथि (एकादशी से एक दिन पहले) की रात से ही शुरू हो जाते हैं. ऐसे में दशमी से ही सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें. एकादशी के दिन घर में चावल बनाना और खाना वर्जित माना गया है. व्रती के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए. भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है. इसलिए पूजन के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए. एकादशी पर दोपहर में सोने से व्रत का प्रभाव कम होता है. इस समय का उपयोग भगवान के भजन, कीर्तन या मंत्र जाप करना चाहिए. इस दिन क्रोध, झूठ और बुराई से बचें. एकादशी की रात को जागकर भगवान का ध्यान करना विशेष फलदायी होता है.

द्वादशी पर करें इन चीजों का दान

7 प्रकार के अन्न का दान- एकादशी व्रत का समापन यानी पारण द्वादशी तिथि को होता है. शास्त्रों के अनुसार, दान के बिना व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता. इसलिए द्वादशी के दिन गेहूं, चावल, जौ और दाल समेत सात प्रकार के अनाज का दान करें. मान्यता है कि इससे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती.

ऊनी वस्त्र और कंबल- पौष मास की ठंड में किसी जरुरतमंद व्यक्ति को गर्म कपड़े या कंबल भेंट करना सबसे बड़ा पुण्य है. यह दान आपके जीवन के संकटों को दूर कर मानसिक शांति प्रदान करता है.

धार्मिक ग्रंथों का दान- इस दिन किसी पढ़ने वाले या पुजारी को भगवद गीता या अन्य धार्मिक पुस्तकें भेंट करें. एकादशी के दिन ऐसा करने भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं. 

तिल और गुड़ का दान- ठंड के मौसम में तिल और गुड़ का दान स्वास्थ्य और सौभाग्य दोनों की दृष्टि से उत्तम माना गया है. इन चीजों का दान करने से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है.

पौष पुत्रदा एकादशी कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7 बजकर 50 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा. वहीं, इस एकादशी व्रत का पारण 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Putrada Ekadashi 2025

