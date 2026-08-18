/इस तारीख को रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी व्रत, संतान सुख के लिए करें ये 3 काम

Putrada Ekadashi kab hai: साल में 24 एकादशी आती हैं, जिनमें से हर एक का अलग महत्व है. सावन शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं. मान्यता है कि यह एकादशी व्रत रखने और सच्चे मन से पूजा करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं. साथ ही संतान की लंबी उम्र, स्वस्थ्य और समृद्ध जीवन के लिए भी यह व्रत रखा जाता है. पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए खास उपाय नि:संतान दंपपत्तियों के लिए संतान सुख के योग बनाते हैं. जानिए इस साल पुत्रदा एकादशी किस तारीख को है, पूजा मुहूर्त, पारण समय और उपाय.
द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी 22 व 23 अगस्त की रात 02:00 बजे प्रारंभ होगी और 24 अगस्त की सुबह 04:18 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा. पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस साल पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 23 अगस्त को सुबह 07:32 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक है.
पुत्रदा एकादशी का व्रत पारण 24 अगस्त 2026, सोमवार को किया जाएगा. इसके लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 01:41 बजे से शाम 04:16 बजे तक रहेगा. ध्यान रहे कि एकादशी व्रत के पारण में चावल, चने की दाल, मसूर की दाल, बैंगन, लहसुन-प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन न करें. बल्कि सात्विक भोजन से ही व्रत का पारण करें.
धर्म-शास्त्रों में संतान सुख पाने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ उपाय करने की सलाह दी गई है. इसके अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत रखने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ-साथ ये उपाय करने से बहुत लाभ होता है.
पूजा में पीले फूल, वस्त्र और फल: पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पीले वस्त्रों, पीले फूलों से श्रृंगार करें. पीले फल जैसे केले, आम आदि अर्पित करें. पीली मिठाई का भोग लगाएं. इससे कुंडली में संतान का कारक ग्रह गुरु मजबूत होता है और जल्द संतान प्राप्ति के योग बनते हैं.
तुलसी पूजा: पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल न चढ़ाएं लेकिन घी का दीपक लगाएं. तुलसी की परिक्रमा करें. तुलसी माला से "ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते, देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः" मंत्र का जाप करें.
दान-पुण्य: पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को फल, अन्न, वस्त्र आदि का दान करें.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)