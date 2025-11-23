Advertisement
शिरडी वाले बाबा के दूसरे अवतार सत्य साईं ? 14 साल की उम्र में भक्तों को दिखाए चमत्कार

Shirdi Baba: 1944 में सत्य साईं के भक्तों ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया. इसके बाद  1948 में सत्य साईं के गांव पुट्टपर्ती में भी एक बड़ा आश्रम बनाया गया,. इस आश्रम को प्रशांति निलयम कहा गया,  यहीं आश्रम उनके जीवन का मुख्य केंद्र बन गया था. सत्य साईं बाबा का आकर्षण सिर्फ उनके चमत्कार ही नहीं थे, बल्कि उनके भक्त बताते हैं कि उन्होंने कभी किसी भक्त को अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 23, 2025, 01:26 AM IST
शिरडी वाले बाबा के दूसरे अवतार सत्य साईं ? 14 साल की उम्र में भक्तों को दिखाए चमत्कार

Satya Sai Baba: 1926 में 23 नवंबर को आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती गांव में रत्नाकरम सत्यरानारायण राजू का जन्म हुआ था. जिनको आगे चलकर लोगों ने सत्य साईं के नाम से जाना. सत्य साईं का नाम सुनते ही लोगों के मन में श्रद्धा और रहस्य दोनों चीजें आती हैं. उनके भक्त उनको शिरडी वाले साईं बाबा का दूसरा अवतार मानते थे. क्योंकि उनका जीवन और करिश्मों को देखकर लोग हैरान रह जाते थे.  ऐसा इसलिए क्योंकि, 1940 में सत्यनारायण राजू जब 14 वर्ष के थे उनको एक बिच्छू ने काट लिया था, जिसके बाद वो कई घंटों तक बेहोश रहे. लेकिन जब उनको होश आया तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, वो अचानक से संस्कृत में बोलने लगे और उन्होंने कभी संस्कृत न कभी पढ़ी थी और न कभी सुनी थी. 

भक्तों  ने बनवाया मंदिर 
इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने परिवार को हवा में मिठाई और फूल निकाल कर दिखाए, जिससे वो लोग चौंक गए. उनके पिता इस पर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने सीधे सच पूछ लिया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो शिरडी साईं बाबा के अवतार हैं. इसके बाद उनके आसपास लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और उनके घर पर गुरुवार को भजन होने लगे थे. धीरे-धीरे उनके घर पर रोज भजन होने लगे, जिसके बाद 1944 में सत्य साईं के भक्तों ने उनके लिए एक मंदिर बनवाया. इसके बाद  1948 में सत्य साईं के गांव पुट्टपर्ती में भी एक बड़ा आश्रम बनाया गया,. इस आश्रम को प्रशांति निलयम कहा गया,  यहीं आश्रम उनके जीवन का मुख्य केंद्र बन गया था. सत्य साईं बाबा का आकर्षण सिर्फ उनके चमत्कार ही नहीं थे, बल्कि उनके भक्त बताते हैं कि उन्होंने कभी किसी भक्त को अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा. जिसके चलते उनके अनुयायी हर धर्म से थे.

प्रधानमंत्री भी पहुंचे आशीर्वाद लेने 
सत्य साईं बाबा की प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण उनके चमत्कार भी थे. वे कई बार हवा में हाथ घुमा कर भभूत निकाल देते थे और कई बार महंगी चीजें भी निकाल देते थे. हालांकि, सत्य साईं बाबा के जीवन में काफी विवाद भी रहे हैं. उन पर यौन दुराचार, धन शोधन, धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं लेकिन उनके अनुयायी इन सब आरोपों को अफवाह मानते हैं. इन आरोपों के बावजूद सत्य साईं की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई. भारत के कई प्रधानमंत्री, जज और सेना के जनरल के अलावा फिल्मी हस्तियां ने उनसे आशीर्वाद लिया है. जिनमें ऐश्वर्या राय भी शामिल हैं. इतना ही नहीं सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अर्जुन रणतुंगा, सनथ जयसूर्या जैसे क्रिकेटर्स ने भी सत्य साईं बाबा के आश्रम पुट्टपर्ती में जाकर आशीर्वाद लिया है. 

शिरडी वाले बाबा का दूसरा अवतार

लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में सत्य साईं शिरडी वाले साईं बाबा के अवतार थे?. हालांकि, इसका जवाब सीधे तौर पर तो कोई नहीं दे सकता लेकिन कुछ लोगों के लिए सत्य साईं बाबा निश्चित रूप से वहीं दिव्य शक्ति थे जो शिरडी साईं बाबा थे. तो उनके आलोचकों का मानना है कि उनके जीवन में कई विवाद और आरोप उनकी दिव्यता पर सवाल उठाते हैं.

इनपुट- आईएएनएस

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

