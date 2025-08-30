Radha Ashtami 2025: 31 अगस्त को धूमधाम से मनेगा श्रीजी का जन्मोत्सव, जान लें राधा अष्टमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त!
Radha Ashtami 2025: 31 अगस्त को धूमधाम से मनेगा श्रीजी का जन्मोत्सव, जान लें राधा अष्टमी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त!

Radha Ashtami 2025: श्री कृष्ण जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद श्री राधा का जन्मोत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है. आइए जानें राधा अष्टमी के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 30, 2025, 09:45 AM IST
Radha Ashtami 2025
Radha Ashtami 2025

Radha Ashtami 2025 Vrat Vidhi: भाद्रपद मास में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और राधा जी का जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी मनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है. जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी पर्व मनाया जाता है. इस साल 31 अगस्त को भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण प्रिया श्रीराधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. पावन पर्व राधा अष्टमी पर लोग व्रत का संकल्प करते हैं और विधिवत पूजा कर राधारानी और श्रीकृष्ण दोनों का आशीर्वाद और कृपा पाते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि राधा अष्टमी पर्व पर राधा जी की पूजा विधि क्या है, किस शुभ मुहूर्त में श्रीजी की पूजा होगी और इस पर्व और व्रत का धार्मिक महत्व क्या है. 

राधा अष्टमी 2025 कब है (Radha Ashtami 2025 Date)
पंचांग के अनुसर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2025, रात 10:46 बजे से होगी. भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 31 अगस्त को बीच रात 12:57 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि में राधा अष्टमी पर्व 31 अगस्त 2025 को मनेगा और व्रत का संकल्प भी इस दिन किया जाएगा. 

राधा अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त (Radha Ashtami 2025 Shubh Muhurt)
राधा अष्टमी पर राधा रानी और उनके संग श्रीकृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर के 01:38 बजे तक होगा. इस शुभ समय पर श्रीराधा की पूजाकर पूण्य फलों की प्राप्ति की जा सकती है.

राधा अष्टमी व्रत की विधि (Radha Ashtami 2025 Puja Vidhi)
राधा अष्टमी वाले दिन प्रात:काल में सूर्योदय से पहले जाग जाएं और स्नान आदि कर लें. 
साफ वस्त्र धारण कर लें और राधा जी और श्रीकृष्ण जी का ध्यान करें. 
अब इसके बाद मन ही मन व्रत का संकल्प करें. 
अब शुभ मुहूर्त में ईशान कोण या उत्तर दिशा में बैठ जाएं और पूजा आरंभ करें.
पूजा शुरू करने से पहले पूजा वाली जगह पर गंगाजल छिड़कें.
एक चौकी पीले वस्त्र को बिछाएं और श्रीराधा रानी जी और श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें. 
अब  मिट्टी अथवा तांबे का कलश भी वहीं राधाजी के सामने स्थापित करें. 
अब राधा रानी की षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना करें. 
फल-फूल और खीर का भोग अर्पित करें, भोग में सात्विक रूप से बनी अरबी की सब्जी भी रखें. 
धूप-दीप, रोली चंदन राधा जी को अर्पित करें और स्तोत्र और चालीसा का भी पाठ करें. 
राधा रानी के साथ श्रीकृष्ण की अवश्य पूजा करें नहीं तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी. 
राधा अष्टमी पर किसी सुहागिन महिला को दान में अन्न, धन और कपड़े दें, श्रीजी और श्रीकृष्ण दोनों प्रसन्न होंगे.
आरती कर पूजा को संपन्न करें. 

राधा अष्टमी व्रत का महत्व  (Radha Ashtami Vrat 2025 Importance)
हिंदू मान्यता और पुराणों के अनुसार राधा अष्टमी व्रत की बहुत महिमा है. पुण्यफलों की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीराधा रानी और श्रीकृष्ण की आराधना करता है उसके जीवन से जुड़े एक एक कष्ट दूर होने लगते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत करने से जो भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है उससे दांपत्य जीवन में सुख आता है और प्रेम जीवन में गहराई आती है. कुंआरी कन्या जब इस व्रत का संकल्प करती हैं तो व्रत के पुण्य प्रताप से मनचाहे वर की प्राप्ति का वरदान मिलता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Maa Durga Naam Jaap: मां दुर्गा के 32 नाम, जिनके जाप से होंगे भय और विपत्तियों से मुक्त, रोचक कथा भी जानें!

और पढ़ें- Astro Tips: पैसों की तंगी छू भी नहीं पाएगी, चमक जाएगी किस्मत, करें नीम के पत्तों के चमत्कारी उपाय!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Radha Ashtami 2025

;