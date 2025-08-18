Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर श्रीजी को अर्पित करें यह स्वादिष्ट सब्जी, इस भोग मंत्र का जरूर करें जाप!
Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर श्रीजी को अर्पित करें यह स्वादिष्ट सब्जी, इस भोग मंत्र का जरूर करें जाप!

Radha Ashtami 2025 Kab Hai: इस साल राधा अष्टमी पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. आइए जानें इस पर्व पर राधा जी को क्या भोग अर्पित करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:34 PM IST
Radha Ashtami 2025
Radha Ashtami 2025

Radha Ashtami 2025 Bhog: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि पर राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इस साल राधा अष्टमी 31 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. राधा अष्टमी पर अगर श्रीजी की विशेष कृपा पानी है तो इस दिन पूजा के समय राधाजी के प्रिय भोग को अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करें. आइए जानें वो पांच तरह के भोग जिनको राधाजी को अर्पित करने की मान्यता है. आइए भोग की लिस्ट देखें. 

इन चीजों का लगाएं भोग
श्रीजी को मालपुए का भोग 
राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पहले विधि अनुसार पूजा-अर्चना करें और फिर इसी समय उन्हें उनके प्रिय भोग लगाएं. मालपुए का भोग किशोरी जी को अति प्रिय है, ऐसे में इसे भोग में जरूर रखें. मान्यता है कि पूजा थाली में अगर मालपुए रखें तो राधाजी अति प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बने रहने का आशीर्वाद देती हैं. 

श्रीजी को रबड़ी और फल का भोग
इसके अलावा राधा रानी को आप भोग के रूप में रबड़ी और फल अर्पित करें. इन भोग से किशोरी अति प्रसन्न होती हैं और साधक पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं. श्रीजी भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. 

श्रीजी को अरबी की सब्जी का भोग
दही अरबी की सब्जी राधा रानी को भोग के रूप में जरूर अर्पित करें. यह ब्रज का पारंपरिक व्यंजन का भोग राधाष्टमी पर जरूर राधा जी लगाया जाता है. ध्यान रहे कि अरबी को बिना लहसुन प्याज के बनाएं.

पंचामृत का भोग
भगवान श्रीकृष्ण को पंचामृत अतिप्रिय है ऐसे में जब राधा जी को पंचामृत का भोग लगाया जाता है तो वो अति प्रसन्न होती हैं. दूध, दही, घी, शहद व गंगाजल को मिलाएं और फिर  श्रीकृष्ण और श्रीराधा रानी को अर्पित करें. 

पान का बीड़ा
राधाष्टमी को राधा अष्टमी पर पान का बीड़ा अर्पित करें. यह भोग भी श्रीकृष्ण को अति प्रिय है. ऐसे में राधा रानी को पान का बीड़ा भोग के रूप में जरूर चढ़ाएं. राधाजी प्रसन्न होकर कृपा करेंगी.

भोग मंत्र
राधा अष्टमी पर राधा रानी को जो भी भोग अर्पित करें सच्चे मन से अर्पित करें, इसके साथ ही भोग अर्पित करते हुए एक विशेष भोग मंत्र का जाप करें. मान्यता के अनुसार, इस मंत्र का जाप किए बिना अगर राधा रानी भोग अर्पित करेंगे तो राधा जी भोग स्वीकार नहीं करेंगी. 
मंत्र है- 
"त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। 
गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ।।"
मंत्र का अर्थ- राधा रानी जो भी मेरे पास है वो आपका ही दिया है. मैं आपका दिया आपकोअर्पित करता हूं/करती हूं. श्रीराधा रानी मेरे इस भोग को स्वीकार करें.

;