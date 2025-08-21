Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर इस विधि से करें श्रीजी की पूजा, नोट कर लें पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट

Radha Ashtami 2025 Kab Hai: सनातन धर्म में राधा अष्टमी का बहुत महत्व बताया गया है, यह पावन पर्व हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि पर मनायी जाती है. यह दिन राधा रानी को विशेषकर समर्पित हैं. ऐसी मान्यता है कि इसी दिन श्रीराधा रानी अवतरित हुई. इस शुभ मौके पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती हैं. राधा अष्टमी कब मनाई जाएगी पूजा विधि और पूजा सामग्री क्या होगी, आइए जानें.

कब मनाई जाएगी राधा अष्टमी?

भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10.46 बजे शुरू होकर 1 सितंबर की दोपहर 12.57 बजे तक बनी रहेगी. निशिथ काल की मान्यता से राधा अष्टमी 31 अगस्त को होगी. पूजा का मध्यान्ह समय सुबह 11.05 बजे से लेकर दोपहर 01.38 बजे तक होगा. 02 घंटे 33 मिनट तक पूजा का मुहूर्त होगा.

राधा अष्टमी की पूजा सामग्री

फूल रखें और फूलों की माला तैयार कर लें.

पूजा में रोली और अक्षत रखें

सुगंध, सिंदूर, फल, इत्र और चंदन

भोग के लिए केसर वाली खीर, अरबी की सब्जी.

देसी घी का दीपक रखें.

राधारानी को अर्पित करने के अभिषेक के लिए पंचामृत

राधा के लिए वस्त्र व आभूषण रखें.

राधारानी को अर्पित करने के लिए हाथ में पहनने वाला चूड़ा

राधारानी को अर्पित करने के लिए बांसुरी

राधा अष्टमी की पूजा विधि

सुबह जल्दी स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें।

मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके बीत में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें।

अब कलश पर तांबे का पात्र रखें और उस पर राधाजी की मूर्ति स्थापित करें।

अब राधाजी को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें.

इसके बाद षोडशोपचार से राधाजी का पूजन करें.

पूजा का समय ठीक मध्यान्ह यानी दोपहर का होना अनिवार्य है.

पूजा करते हुए ही व्रत का संकल्प करें.दूसरे दिन विवाहित महिलाओं व ब्राह्मणों को भोजन करवाने और दान देने से पूजा संपन्न मानी जाएगी.

