Radha Ashtami 2025: पैसों की तंगी घर को छू भी नहीं पाएगी, सुख में बीतेगा जीवन! राधाष्टमी पर घर ले आएं बस ये 3 चीजें

Radha Ashtami 2025: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद श्रीराधा रानी का जन्मदिन मनाया जाता है. राधाजी का जन्म भादो शुक्ल अष्टमी तिथि को हुआ था. आइए जानें इस दिन कौन सी तीन चीजें घर लेकर आएं.
Trending Photos
Radha Ashtami 2025 Upay: राधाष्टमी का त्योहार हर श्रीकृष्ण और श्रीराधा जी के भक्त के बहुत महत्व रखता है. श्रीकृष्ण के जन्म और उनकी छठी के बाद भादो माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्रीराधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस तिथि पर राधाष्टमी का पर्व भक्त पूरे धूमधाम से मनाते हैं. आइए जानें श्रीराधा रानी के जन्मदिन पर घर में कौन सी तीन पवित्र चीजें घर ले आएं जिससे घर में कभी भी पैसों की कमी न हो और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो. साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर राधारानी को किन विशेष व्यंजन का भोग अर्पित करें जिससे वो अति प्रसन्न हो जाएं.
श्रीराधा जी को लगाएं ये भोग
इस साल राधाष्टमी का पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा. राधा अष्टमी के दिन (Radha Ashtami) सुबह सवेरे श्री किशोरी जी राधा रानी विधि अनुसार पूजा करें. पूजा में राधा रानी को दही, खीर, अरबी व मालपुआ का भोग अर्पित करें. राधा रानी जी को मालपुआ का भोग अर्पित करने से घर में धन संबंधी दिक्कत कभी नहीं होती है.
राधाष्टमी को घर लाएं ये चीजें
कदंब का पौधा
राधाष्टमी के पावन पर्व पर कदंब का पौधा घर ले आएं. हिंदू मान्यता है कि कदंब का पेड़ श्रीराधा से जुड़ा है और जब इसे राधाष्टमी पर घर ले आते हैं को भगवान श्रीकृष्ण व राधारानी दोनों की कृपा घर पर बरसती है. कदंब के पेड़ के नीचे, पेड़ की डालियों पर बैठकर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे और पूरा जगत झूमता था. अगर बड़ा बागिचा न हो तो इसे गमले में लगाएं और बालकनी में रख दें.
घर ले आएं मोर पंख
श्रीकृष्ण के मुकुट पर मोर लगा होता है जो भगवान के श्रृंगार को और सुंदर बनाता है. मोर मुकुट के साथ श्रीकृष्ण राधा रानी जी को अति प्रिय हैं. ऐसे में जब राधाष्टमी के दिन मोर पंख घर लेकर आते हैं तो राधा-कृष्ण दोनों की कृपा से घर के सभी दुखों का नाश होता है. घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होती है.
राधा-कृष्ण दोनों की प्रिय बांसुरी
मोर पंख की तरह श्रीकृष्ण का बांसुरी से गहरा संबंध है और श्री किशोरी जी को बांसुरी वाले बहुत प्रिय हैं. ऐसे में जब राधाष्टमी के दिन घर में बांसुरी लेकर आते हैं और इसे पूजाघर में या फिर घर के उत्तर दिशा में रखेत हैं तो घर का वास्तु दोष दूर होता है. घर में हर ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है. धन और स्वास्थ्य बेहतर होता है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Gemstone for Taurus: मायूस न हों वृषभ राशि के लोग, ये 3 रत्न आपके जीवन में भर देंगे बेशुमार प्यार!
और पढ़ें- Grah Gochar: जन्माष्टमी पर शनि समेत 3 ग्रह वक्री और 1 ग्रह मार्गी, 4 राशिवाले होंगे मालामाल, मिट जाएंगे दुख!
और पढ़ें- Janmashtami 2025: जन्माष्टमी की बीच रात खीरा काटने का क्या है रहस्य, कैसे नाल काटकर श्रीकृष्ण का होता है जन्म , जानें