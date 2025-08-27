Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर करें प्यार पाने के ये अचूक उपाय, अड़चनें होंगी दूर, प्रेम आएगी गहराई!
Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर करें प्यार पाने के ये अचूक उपाय, अड़चनें होंगी दूर, प्रेम आएगी गहराई!

Love Astrology Radha Ashtami 2025: राधा अष्टमी पर अगर राधा-कृष्ण की आराधना करें और ज्योतिष शास्त्र संबंधित कुछ अचूक और विशेष उपाय करें तो जीवन में खुशियां आ सकती हैं और बाधाओं का अंत हो सकता है. 

Aug 27, 2025
Radha Ashtami 2025
Radha Ashtami 2025

Radha Ashtami 2025 Upay: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि पर राधा रानी का जन्मोत्सव राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है. इस तरह इस साल राधा अष्टमी पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी. इस दिन अगर कुछ उपाय करें तो प्यार पाने, विवाह करने में आ रही अड़चनों को दूर करने या वैवाहिक जीवन में शांति पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं. राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने से भी कई कष्टों को दूर किया जा सकता है. आइए इस कड़ी में राधा अष्टमी के उपाय जानें. 

राधा अष्टमी पर करें ये उपाय (Radha Ashtami 2025 Upay)
विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हों या ऐसे जातक जिनका विवाह न हो रहा हो उनको राधा अष्टमी पर जरूर एक उपाय करना चाहिए. राधा जी की विधि अनुसार पूजा करें और एक मंत्र का सच्चे मन से जाप करें. मंत्र है- ‘ऊँ ह्रीं श्री राधिकायै नम:’.

मनचाहा प्यार पाने का उपाय 
राधा अष्टमी पर अगर एक भोजपत्र पर चंदन से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखकर राधा रानी के मंदिर में चढ़ाएं तो मनचाहे प्रेम की प्राप्ति की कामना पूरी हो जाती है. 

प्रेम में आएगी गहराई
दांपत्य जीवन और प्रेम जीवन में प्यार बना रहे इसके लिए राधा अष्टमी पर राधा-कृष्ण के मंदिर में जाएं और वहां पर सच्चे मन से भगवान को इत्र चढ़ाएं. अब चढ़ाएं हुए इत्र को घर ले आएं और इत्र को रोज लगाएं. प्रेम जीवन दिनोदिन बेहतर होता जाएं. 

सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उपाय
राधा अष्टमी पर एक उपाय कर वैवाहिक जीवन में मचे कलह को दूर कर सकते हैं. एक सफेद रंग का कपड़ा लें और उसमें 5 केले बांधें. राधा-कृष्ण के मंदिर में इन केलों को चढ़ा आएं. वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध में गहराई आएगी और दुख दूर होंगे. 

सुख-शांति पाने के लिए
राधा अष्टमी के दिन राधा-कृष्ण के मंदिर जाएं और कपूर अर्पित करें. अब इस कपूर को घर लेकर जाएं और अपने बेडरूम के पास इसको जलाएं. इससे प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन, सुख और प्यार की बढ़तरी होगी.

