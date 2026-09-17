भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसके 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को तड़के सुबह राधा रानी का जन्म हुआ. हालांकि राधारानी का जन्म, कृष्ण जी से पहले हो गया था. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल अष्टमी तिथि 18 सितंबर की दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होकर 19 सितंबर की दोपहर 03:26 बजे तक रहेगी. चूंकि राधा जी का जन्म अलसुबह हुआ था इसलिए 19 सितंबर को राधा अष्टमी मनाई जाएगी. इसी दिन राधा अष्टमी का व्रत रखना और पूजा करना शास्त्र सम्मत होगा.
द्रिक पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी पर पूजा के लिए शुभ मुहुर्त 19 सितंबर की सुबह 11:01 बजे से दोपहर 01:28 बजे तक करीब ढाई घंटे का है. वहीं इस दिन का चौघड़िया -
शुभ चौघड़िया : सुबह 07:39 बजे से 09:11 बजे तक
लाभ चौघड़िया : दोपहर 01:46 बजे से 03:18 बजे तक
अमृत चौघड़िया : दोपहर 03:18 बजे से 04:50 बजे तक
लाभ चौघड़िया : शाम 06:22 बजे से 07:50 बजे तक
राधा अष्टमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. फिर व्रत-पूजा का संकल्प लें. इसके बाद चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर राधा रानी और श्रीकृष्ण जी की प्रतिमा या तस्वीर विराजमान करें. फिर राधा रानी का गंगाजल और पंचामृत से स्नान करवाकर, सुंदर श्रृंगार करें. उन्हें रोली, अक्षत, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें. इसके बाद राधा रानी के 28 नामों का उच्चारण करें, राधे-राधे का भजन करें. आखिर में आरती करें. सभी को प्रसाद बांटें.
प्रेमानंद महाराज ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि राधा अष्टमी के दिन जन्माष्टमी की तरह पूरे दिन व्रत रखने की जरूरत नहीं होती है. बल्कि सुबह से व्रत करें, फिर पूजा होने के बाद भोग ग्रहण करके पारण करें, राधा रानी के जन्म की खुशियां मनाएं.
आरती श्री वृषभानु लली की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की ॥
त्रिविध तापयुत संसृति नाशिनि, विमल विवेकविराग विकासिनि।
पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनि, सुन्दरतम छवि सुन्दरता की ॥
॥ आरती श्री वृषभानु लली की… ॥
मुनि मन मोहन मोहन मोहनि, मधुर मनोहर मूरति सोहनि।
अविरल प्रेम अमिय रस दोहनि, प्रिय अति सदा सखी ललिता की ॥
॥ आरती श्री वृषभानु लली की… ॥
संत संत सेव्य सत मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की।
आकर्षक श्री कृष्ण तन मन की, अति अमूल्य संपत्ति समता की ॥
॥ आरती श्री वृषभानु लली की… ॥
कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारणी, जग जननी जग दुख निवारणी।
आदि अनादि शक्ति विभवार्णि, छबि नवरंग नवीन वरता की ॥
॥ आरती श्री वृषभानु लली की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की ॥
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)