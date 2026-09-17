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राधा अष्‍टमी किस तारीख को है, 18 या 19 सितंबर? ये हैं पूजा मुहूर्त-विधि और व्रत के नियम

राधा अष्‍टमी पर्व, कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है. इस दिन जन्‍माष्‍टमी की तरह व्रत रखा जाता है और राधा रानी की पूजा की जाती है. जानिए इस साल राधा अष्‍टमी किस तारीख को है और पूजा मुहूर्त क्‍या है?

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 17, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:43 AM IST
राधा अष्‍टमी किस तारीख को है, 18 या 19 सितंबर? ये हैं पूजा मुहूर्त-विधि और व्रत के नियम
Image Credit: राधा अष्‍टमी व्रत रखने की सही तारीख, पूजा के लिए करीब ढाई घंटे का शुभ मुहूर्त और विधि जानें. (Photo:AI)

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Shraddha Jain

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पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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