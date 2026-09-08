/Radha Ashtami 2026: राधाष्टमी व्रत किए बिना पूर्ण नहीं होता जन्माष्टमी व्रत, जानें किशोरी जी की पूजा विधि!

सुबह के समय उठ जाएं और स्नानादि कर लें. साफ वस्त्र पहनें.

राधा-कृष्ण का ध्यान करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं.

अब राधा अष्टमी व्रत और पूजा का संकल्प करें.

पूजा के लिए अपने घर के मंदिर को साफ कर लें.

एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं.

चौकी पर राधा जी और कृष्ण की साथ वाली प्रतिमा को स्थापित करें.

चारों ओर गंगाजल छिड़क दें.

अब चंदन, अक्षत, फूल, सिंदूर, सुगंध चढ़ाएं.

रोली, फल, धूप-दीप आदि अर्पित करें.

खीर और मिठाई का भोग चढ़ाएं.

राधा रानी के मंत्र का जाप करें, 'ओम ह्नीं श्रीं राधिकायै नम:' का जाप करें.

राधा रानी की पूजा दोपहर के समय की जाती है.

व्रत में एक समय भोजन कर सकते हैं. हो सके तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं.

अगले दिन पारण करने से पहले सुबह की पूजा करें और ब्रह्माणों को भोजन कराएं.