/Radha Ashtami 2026: राधाष्टमी व्रत किए बिना पूर्ण नहीं होता जन्माष्टमी व्रत, जानें किशोरी जी की पूजा विधि!

Radha Ashtami Kab Hai 2026: राधा अष्टमी पर्व का बड़ा महत्व बताया गया है. इस पर्व को हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि पर मानाया जाता है. राधा रानी के निमित्त व्रत रखकर इस दिन विधि-विधान से राधा जी की पूजा की जाती है. मान्यतानुसार इसी तिथि पर राधा जी ने धरती पर अवतार लिया. राधा अष्टमी पर्व को लेकर मान्यता है कि जब तक इस व्रत को नहीं रखा जाता है तब तक जान्माष्टमी का व्रत पूरा नहीं माना जाता है. आइए जानें इस साल राधा अष्टमी व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन का शुभ मुहूर्त और राधा जी की पूजा विधि क्या है.
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 सितंबर, शुक्रवार को दोपहर के समय 01 बजकर 2 मिनट पर शुरू होगी. 19 सितंबर, शनिवार को दोपहर के 03 बजकर 28 मिनट तक यह तिथि बनी रहेगी. उदया तिथि में 19 सितंबर को राधा अष्टमी पर्व मनाया जाएगा.
19 सितंबर को शुभ चौघड़िया सुबह 07 बजकर 39 मिनट से लेकर 09 बजकर 11 मिनट तक रहेगा.
19 सितंबर को लाभ चौघड़िया दोपहर में 01 बजकर 46 मिनट से लेकर 03 बजकर 18 मिनट तक रहेगा.
19 सितंबर को अमृत चौघड़िया दोपहर में 03 बजकर 18 मिनट से लेकर 04 बजकर 50 मिनट तक रहेगा.
19 सितंबर को लाभ चौघड़िया शाम को 06 बजकर 22 मिनट से लेकर 07 बजकर 50 मिनट तक रहेगा.
सुबह के समय उठ जाएं और स्नानादि कर लें. साफ वस्त्र पहनें.
राधा-कृष्ण का ध्यान करें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं.
अब राधा अष्टमी व्रत और पूजा का संकल्प करें.
पूजा के लिए अपने घर के मंदिर को साफ कर लें.
एक चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं.
चौकी पर राधा जी और कृष्ण की साथ वाली प्रतिमा को स्थापित करें.
चारों ओर गंगाजल छिड़क दें.
अब चंदन, अक्षत, फूल, सिंदूर, सुगंध चढ़ाएं.
रोली, फल, धूप-दीप आदि अर्पित करें.
खीर और मिठाई का भोग चढ़ाएं.
राधा रानी के मंत्र का जाप करें, 'ओम ह्नीं श्रीं राधिकायै नम:' का जाप करें.
राधा रानी की पूजा दोपहर के समय की जाती है.
व्रत में एक समय भोजन कर सकते हैं. हो सके तो निर्जला व्रत भी रख सकते हैं.
अगले दिन पारण करने से पहले सुबह की पूजा करें और ब्रह्माणों को भोजन कराएं.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)