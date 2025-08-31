Radha Ashtami Vrat Vidhi: राधा अष्टमी पर्व राधा रानी को समर्पित है. इसी दिन राधा रानी का जन्‍म हुआ था. हर साल भाद्रपद शुक्‍ल अष्‍टमी को राधा अष्‍टमी मनाई जाती है. इस दिन राधा-कृष्‍ण की विधि-विधान से पूजा की जाती है. व्रत रखा जाता है. आज 31 अगस्‍त, रविवार को राधा अष्‍टमी है. राधा अष्‍टमी व्रत करने से सुख-समृद्धि मिलती है. सफलता पाने के योग बनते हैं. इसके लिए जरूरी है कि विधि-विधान से राधा अष्‍टमी व्रत रखा जाए और सही विधि से व्रत का पारण किया जाए. साथ ही कुछ नियमों का पालन भी करें. जानिए राधा अष्‍टमी का व्रत कैसे करें.

राधा अष्टमी व्रत पारण समय

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्‍टमी तिथि 30 अगस्‍त की रात 10 बजकर 46 मिनट से 31 अगस्‍त और 1 सितंबर की दरम्‍यानी रात 12 बजकर 57 मिनट तक है. इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्‍त को राधा अष्‍टमी व्रत रखा जाएगा और इस दिन किशोरी जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 5 मिनट से दोपहर 01 बजकर 38 मिनट तक है.

वहीं राधा अष्‍टमी का व्रत अगले दिन 1 सितंबर को खोला जाएगा. दरअसल, राधा अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि खत्‍म होने और नवमी तिथि शुरू होने के बाद ही खोला जाता है. इस साल राधा अष्‍टमी का पारण 1 सितंबर 2025 को सुबह 5 बजकर 59 मिनट से सुबह 7 बजकर 35 मिनट के बीच किया जा सकता है.

राधा अष्टमी व्रत कैसे खोलें

राधा अष्टमी के अगले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें. इसके बार सूर्य को जल अर्पित करें. फिर राधा रानी की पूजा करें. राधा जी को भोग लगाएं. भोग में सात्विक चीजें ही अर्पित करें. इसके बाद गरीबों के लिए दान की चीजें निकालें. फिर राधा रानी की पूजा के प्रसाद से अपने व्रत का पारण करें. व्रत का पारण नवमी तिथि लगने के बाद ही शुभ मुहूर्त में करें.

