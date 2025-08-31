राधा अष्‍टमी का व्रत कब और कैसे खोलें? जानें पारण का समय और तरीका
राधा अष्‍टमी का व्रत कब और कैसे खोलें? जानें पारण का समय और तरीका

Radha Ashtami Vrat Vidhi: राधा अष्‍टमी पर्व की पूरे ब्रज मंडल में जबरदस्‍त धूम है. राधा रानी के भक्‍तों ने राधा अष्‍टमी का व्रत किया है, पूजा कर रहे हैं. जानिए राधा अष्‍टमी का व्रत खोलने की सही विधि और पारण समय क्‍या है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:36 AM IST
राधा अष्‍टमी का व्रत कब और कैसे खोलें? जानें पारण का समय और तरीका

Radha Ashtami Vrat Vidhi: राधा अष्टमी पर्व राधा रानी को समर्पित है. इसी दिन राधा रानी का जन्‍म हुआ था. हर साल भाद्रपद शुक्‍ल अष्‍टमी को राधा अष्‍टमी मनाई जाती है. इस दिन राधा-कृष्‍ण की विधि-विधान से पूजा की जाती है. व्रत रखा जाता है. आज 31 अगस्‍त, रविवार को राधा अष्‍टमी है. राधा अष्‍टमी व्रत करने से सुख-समृद्धि मिलती है. सफलता पाने के योग बनते हैं. इसके लिए जरूरी है कि विधि-विधान से राधा अष्‍टमी व्रत रखा जाए और सही विधि से व्रत का पारण किया जाए. साथ ही कुछ नियमों का पालन भी करें. जानिए राधा अष्‍टमी का व्रत कैसे करें. 

यह भी पढ़ें: 5 राशि वालों को मिलेंगे धन के भंडार, आज राधा अष्‍टमी पर खुलेगी तकदीर, श्रीजी की मिलेगी विशेष कृपा

राधा अष्टमी व्रत पारण समय 

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्‍टमी तिथि 30 अगस्‍त की रात 10 बजकर 46 मिनट से 31 अगस्‍त और 1 सितंबर की दरम्‍यानी रात 12 बजकर 57 मिनट तक है. इसलिए उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्‍त को राधा अष्‍टमी व्रत रखा जाएगा और इस दिन किशोरी जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 5 मिनट से दोपहर 01 बजकर 38 मिनट तक है. 

वहीं राधा अष्‍टमी का व्रत अगले दिन 1 सितंबर को खोला जाएगा. दरअसल, राधा अष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि खत्‍म होने और नवमी तिथि शुरू होने के बाद ही खोला जाता है. इस साल राधा अष्‍टमी का पारण 1 सितंबर 2025 को सुबह 5 बजकर 59 मिनट से सुबह 7 बजकर 35 मिनट के बीच किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: 16 दिन में करोड़पति बनने का सुनहरा मौका, बस करना होगा ये काम, प्रसन्‍न हो जाएंगी महालक्ष्‍मी

राधा अष्टमी व्रत कैसे खोलें

राधा अष्टमी के अगले दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें. इसके बार सूर्य को जल अर्पित करें. फिर राधा रानी की पूजा करें. राधा जी को भोग लगाएं. भोग में सात्विक चीजें ही अर्पित करें. इसके बाद गरीबों के लिए दान की चीजें निकालें. फिर राधा रानी की पूजा के प्रसाद से अपने व्रत का पारण करें. व्रत का पारण नवमी तिथि लगने के बाद ही शुभ मुहूर्त में करें. 

यह भी पढ़ें: सितंबर के पहले ही हफ्ते में चंद्र ग्रहण, गमों की खाई में डूब जाएंगे ये राशि वाले लोग, पढ़ें 12 राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

