Radha Krishna not married: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्‍ण का जन्‍मात्‍सव जन्‍माष्‍टमी पर्व मनाया जाता है और इसके ठीक 15 दिन बाद भाद्रपद मास के शुक्‍ल पक्ष की अष्‍टमी को राधा अष्‍टमी मनाई जाती है. इस साल 16 अगस्‍त को जन्‍माष्‍टमी थी और अब 31 अगस्‍त को राधा अष्‍टमी है. राधा अष्‍टमी के दिन राधा रानी का अवतरण हुआ था. अक्‍सर लोगों के मन में एक प्रश्‍न आता है कि आखिर राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच इतना प्रेम होने के बाद भी उन्‍होंने शादी नहीं की. आखिर भगवान कृष्‍ण ने राधा से अथाह प्रेम होने के बाद भी रुक्‍मणि जी से विवाह क्‍यों किया? इसका जवाब कम लोग ही जानते हैं.

यह भी पढ़ें: 5 राशियों पर कहर बनकर टूटेगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, साढ़ेसाती-ढैय्या काल में भारी पड़ेगी एक भी गलती!

...इसलिए नहीं हुआ राधा-कृष्‍ण का विवाह

भगवान कृष्ण और राधा रानी की जोड़ी को प्रेम की सबसे अनोखी और अटूट मिसाल माना जाता है. हालांकि उनका विवाह नहीं हुआ था. जबकि श्रीकृष्‍ण स्‍वयं भगवान थे और उनके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था. फिर भी उन्‍होंने राधा रानी से अथाह प्रेम करने के बाद भी विवाह रुक्‍मणी समेत अन्‍य पटरानियों से किया.

धार्मिक मान्‍यताओं के अनुसार राधा और कृष्‍ण दोनों ने कभी विवाह करने का नहीं सोचा और उसके पीछे एक विशेष वजह है. राधा-कृष्‍ण का मानना था कि प्रेम और विवाह दो अलग-अलग बातें हैं. उन्होंने साबित किया कि सच्चा प्रेम सिर्फ शरीर और रूप तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो भक्ति और आत्मा की शुद्धता से जुड़ा होता है.

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार लकी कलर के कपड़े पहनने से जाग जाता है सोया भाग्‍य, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

इसके लिए अलावा यह माना जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे. इसलिए, उन्होंने माना कि वे अपनी ही आत्मा से विवाह नहीं कर सकते. वे भले ही 2 अलग-अलग शरीरों में थे लेकिन असल में वे एक ही हैं. राधा रानी को कृष्‍ण जी के प्रेम से भरपूर हृदय का ही रूप माना जाता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)