भाग्य का मिलेगा साथ और कान्हा जी प्रसन्न हो करेंगे कृपा, करें राधा रानी के इन 108 नाम का जाप!

Radha Ji 108 Naam Mantra Jaap: सनातन शास्त्रों में राधा रानी कृष्ण की शक्ति स्वरूपा मानी गई है. राधा रानी की पूजा करके भगवान श्रीकृष्ण बहुत ही आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है. राधा जी के 108 नाम मंत्रों को जपने से एक साथ राधारानी और कृष्ण जी दोनों की ही कृपा प्राप्त हो सकती है. एक बार जिस भक्त पर राधा रानी की कृपा बरसती है या एक बार जिस भक्त पर राधा जी प्रसन्न हो जाती है उनका जीवन संवर जाता है और भाग्य का साथ प्राप्त होने लगता है. ऐसे भक्त को पृथ्वी लोक पर तो सुख प्राप्त होता ही है इसके साथ ही मृत्यु के पश्चात बैकुंठ धर्म में स्थान प्राप्त होती है. भगवान श्रीकृष्ण संग श्रीजी की पूजा करते हुए राधारानी के 108 नाम मंत्रों का जाप करें तो शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं.

राधा जी के 108 नाम

ॐ श्रीराधायै नम:

ॐ राधिकायै नम:

ॐ जीवायै नम:

ॐ जीवानन्दप्रदायिन्यै नम:

ॐ नन्दनन्दनपत्न्यै नम:

ॐ वृषभानुसुतायै नम:

ॐ शिवायै नम:

ॐ गणाध्यक्षायै नम:

ॐ गवाध्यक्षायै नम:

ॐ जगन्नाथप्रियायै नम:

ॐ किशोर्यै नम:

ॐ कमलायै नम:

ॐ कृष्णवल्लभायै नम:

ॐ कृष्णसंयुतायै नम:

ॐ वृन्दावनेश्वर्यै नम:

ॐ कृष्णप्रियायै नम:

ॐ मदनमोहिन्यै नम:

ॐ श्रीमत्यै कृष्णकान्तायै नम:

ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नम:

ॐ यशस्विन्यै नम:

ॐ यशोगम्यायै नम:

ॐ यशोदानन्दवल्लभायै नम:

ॐ दामोदरप्रियायै नम:

ॐ गोकुलानन्दकर्त्र्यै नम:

ॐ गोकुलानन्ददायिन्यै नम:

ॐ गतिप्रदायै नम:

ॐ गीतगम्यायै नम:

ॐ गमनागमनप्रियायै नम:

ॐ विष्णुप्रियायै नम:

ॐ विष्णुकान्तायै नम:

ॐ विष्णोरंकनिवासिन्यै नम:

ॐ यशोदानन्दपत्न्यै नम:

ॐ यशोदानन्दगेहिन्यै नम:

ॐ कामारिकान्तायै नम:

ॐ कामेश्यै नम:

ॐ कामलालसविग्रहायै नम:

ॐ जयप्रदायै नम:

ॐ जयायै नम:

ॐ गोप्यै नम:

ॐ गोपानन्दकर्यै नम:

ॐ कृष्णांगवासिन्यै नम:

ॐ हृद्यायै नम:

ॐ चित्रमालिन्यै नम:

ॐ विमलायै नम:

ॐ दु:खहन्त्र्यै नम:

ॐ मत्यै नम:

ॐ धृत्यै नम:

ॐ लज्जायै नम:

ॐ कान्त्यै नम:

ॐ पुष्टयै नम:

ॐ गोकुलत्वप्रदायिन्यै नम:

ॐ केशवायै नम:

ॐ केशवप्रीतायै नम:

ॐ रासक्रीडाकर्यै नम:

ॐ रासवासिन्यै नम:

ॐ राससुन्दर्यै नम:

ॐ हरिकान्तायै नम:

ॐ हरिप्रियायै नम:

ॐ प्रधानगोपिकायै नम:

ॐ गोपकन्यायै नम:

ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नम:

ॐ वृन्दावनविहारिण्यै नम:

ॐ विकसितमुखाम्बुजायै नम:

ॐ पद्मायै नम:

ॐ पद्महस्तायै नम:

ॐ पवित्रायै नम:

ॐ सर्वमंगलायै नम:

ॐ कृष्णकान्तायै नम:

ॐ विचित्रवासिन्यै नम:

ॐ वेणुवाद्यायै नम:

ॐ वेणुरत्यै नम:

ॐ सौम्यरूपायै नम:

ॐ ललितायै नम:

ॐ विशोकायै नम:

ॐ विशाखायै नम:

ॐ लवंगनाम्न्यै नम:

ॐ कृष्णभोग्यायै नम:

ॐ चन्द्रवल्लभायै नम:

ॐ अर्द्धचन्द्रधरायै नम:

ॐ रोहिण्यै नम:

ॐ कामकलायै नम:

ॐ बिल्ववृक्षनिवासिन्यै नम:

ॐ बिल्ववृक्षप्रियायै नम:

ॐ बिल्वोपमस्तन्यै नम:

ॐ तुलसीतोषिकायै नम:

ॐ गजमुक्तायै नम:

ॐ महामुक्तायै नम:

ॐ महामुक्तिफलप्रदायै नम:

ॐ प्रेमप्रियायै नम:

ॐ प्रेमरुपायै नम:

ॐ प्रेमभक्तिप्रदायै नम:

ॐ प्रेमक्रीडापरीतांग्यै नम:

ॐ दयारुपायै नम:

ॐ गौरचन्द्राननायै नम:

ॐ कलायै नम:

ॐ शुकदेवगुणातीतायै नम:

ॐ शुकदेवप्रियायै सख्यै नम:

ॐ रतिप्रदायै नम:

ॐ चैतन्यप्रियायै नम:

ॐ सखीमध्यनिवासिन्यै नम:

ॐ मथुरायै नम:

ॐ श्रीकृष्णभावनायै नम:

ॐ पतिप्राणायै नम:

ॐ पतिव्रतायै नम:

ॐ सकलेप्सितदात्र्यै नम:

ॐ कृष्णभार्यायै नम:

ॐ श्यामसख्यै नम:

ॐ कल्पवासिन्यै नम:

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Gayatri Mantra: अति प्रभावशाली गायत्री मंत्र लाता है चेहरे पर प्राकृतिक चमक, जानें जाप की विधि समय और लाभ!

और पढ़ें- श्री नारद चालीसा का करें पाठ, होगी बुद्धि ज्ञान और भक्ति में वृद्धि