Hindi Newsधर्म

कृष्‍ण जी की बेहिलिए के तीर से, पर राधा जी की मृत्‍यु कब और कैसे हुई थी? जिसके बाद कृष्‍ण ने हमेशा के लिए छोड़ दिया था ये काम

Radha Ashtami 2025: राधा रानी के जन्‍मदिवस का उत्‍सव राधा अष्‍टमी पर्व आने वाला है. इस मौके पर जानिए राधा जी की मृत्‍यु कब, कहां और कैसे हुई थी? साथ ही राधा जी की मृत्‍यु होने पर कृष्‍ण जी ने क्‍या किया था? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 21, 2025, 08:19 AM IST
Radha ji Death: 31 अगस्‍त को भाद्रपद शुक्‍ल अष्‍टमी के दिन राधा अष्‍टमी पर्व मनाया जाता है. जन्‍मााष्‍टमी के ठीक 15 दिन बाद राधा अष्‍टमी मनाई जाती है. राधा-कृष्‍ण के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है और उनकी लीलाएं खूब सुनी और बोली जाती हैं. साथ ही भगवान कृष्‍ण के पूरे जीवन की घटनाएं लोगों को मुंह जुबानी याद हैं. अधिकांश लोग जानते हैं कि जब द्वारका में यदु वंश के लोग आपस में लड़ मरे तो करीब 125 साल की उम्र में एक वन में भगवान कृष्‍ण ने बहेलिए का तीर लगने के बाद अपनी देह त्‍याग दी थी. इस तरह भगवान कृष्‍ण की मृत्‍यु के बारे में तो सभी जानते हैं लेकिन राधा जी की मृत्‍यु कब हुई, कैसे हुई, क्‍या मृत्‍यु के समय भगवान कृष्‍ण उनके पास थे? ये वो सवाल हैं, जिनके जवाब बहुत कम लोग ही जानते हैं. आइए राधा अष्‍टमी के मौके पर जानिए राधा रानी के जीवन से जुड़े ये र‍हस्‍य. 
 
राधा-कृष्‍ण का प्रेम  

बरसाने के गोप वृषभानु और कीर्ति की पुत्री राधा ने जब पहली बार कृष्‍ण को देखा था, तब वो बेसुध हो गईं थीं. वहीं भगवान कृष्‍ण भी उनके प्रेम में डूब गए थे. इसके बाद राधा-कृष्‍ण का अटूट प्रेम पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना. राधा-कृष्‍ण का बचपन, उनकी रासलीला अद्भुत रही. लेकिन राधा-कृष्‍ण का विवाह नहीं हो सका. कंस के वध के लिए जब भगवान कृष्‍ण मथुरा गए तो उसके बाद वे कभी गोकुल या वृंदावन नहीं लौटे और पूरी जिंदगी राधा रानी ने कृष्‍ण के विरह में बिताई.   

राधा जी का विवाह 

कृष्‍ण जी के गोकुल से जाने के कई वर्ष बाद राधा रानी का विवाह एक यादव से हुआ. लेकिन वे पूरी जिंदगी सिर्फ कृष्‍ण से ही प्रेम करती रहीं. कहीं-कहीं राधा रानी का एक पुत्र होने का उल्‍लेख भी मिलता है, लेकिन यह सच है या नहीं इस बारे में नहीं कहा जा सकता. 

राधा रानी जी की मृत्‍यु 

राधा जी जब वृद्धावस्‍था में आईं तो वे कृष्‍ण से मिलने द्वारिका गईं. जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए. वहीं राधा जी ने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा. तब राधा जी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया.
 
कहते हैं कि राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं. एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया. कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगीं. धीरे-धीरे समय बीता और राधा बिलकुल अकेली और कमजोर हो गईं.

उस वक्त उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की याद सताने लगी. आखिरी समय में भगवान श्रीकृष्ण उनके सामने आ गए. भगवान श्रीकृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया. कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं. श्रीकृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे. श्रीकृष्ण ने दिन-रात बांसुरी बजाई. बांसुरी की धुन सुनते-सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया. वे बांसुरी की धुन में ही विलीन हो गईं. 

कृष्‍ण ने तोड़ दी अपनी बांसुरी 

भगवान कृष्‍ण जानते थे कि उनका और राधा जी का प्रेम अमर है, फिर भी वे राधा जी की मृत्‍यु को सह नहीं पाए और भारी व्‍यथित हो गए. श्रीकृष्‍ण ने उसी पल अपनी बांसुरी तोड़ दी. इसके बाद कृष्‍ण जी ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई और ना ही कोई अन्‍य वाद्य यंत्र बजाया. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;