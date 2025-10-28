Rahu Gemstone: राहु के इस रत्न से पलट जाएगी किस्मत, खत्म होंगे जीवन के सारे संकट!

Rahu Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक रहस्यमय और पाप ग्रह माना गया है. यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में अचानक उतार-चढ़ाव लाने के लिए जाना जाता है. राहु के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को आर्थिक संकट, वैवाहिक कलह, मानसिक तनाव और असफलता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. वहीं, जब राहु शुभ स्थिति में होता है, तो यह व्यक्ति को अपार सफलता, समृद्धि और भौतिक सुख-सुविधाओं से संपन्न कर देता है. ऐसे में राहु के दुष्प्रभाव से राहत पाने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए गोमेद रत्न (Hessonite Garnet) धारण करना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली उपाय माना गया है. यह रत्न राहु की उग्र ऊर्जा को संतुलित करता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है. आइए जानते हैं कि कुंडली में अगर राहु का दोष है तो उससे छुटकारा कैसे पाएं.

गोमेद रत्न धारण करने के सही नियम

गोमेद रत्न को धारण करने से पहले कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी है. रत्न शास्त्र के अनुसार, गोमेद को चांदी या अष्टधातु की अंगूठी में जड़वाना चाहिए. यह रत्न 6 रत्ती से कम का नहीं होना चाहिए, तभी यह पूर्ण प्रभाव देता है. गोमेद को शनिवार के दिन धारण करना सबसे शुभ माना जाता है. शतभिषा, स्वाती या आर्द्रा नक्षत्र में इसे पहनना उत्तम रहता है. रत्न को एक रात पहले गंगाजल, दूध, शहद और चीनी के मिश्रण में रख दें. अगली सुबह स्नान के बाद “ॐ रां राहवे नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. गोमेद की अंगूठी कनिष्ठा (छोटी उंगली) में पहननी चाहिए. गोमेद के साथ माणिक्य, मूंगा और पुखराज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रत्न एक-दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं.

गोमेद रत्न पहनने के फायदे

गोमेद रत्न पहनने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और सफलता के अवसर बढ़ते हैं. यह रत्न मन को स्थिर करता है और तनाव या भय जैसी मानसिक परेशानियों से राहत देता है. गोमेद नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं से रक्षा करता है. यह आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करता है. जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में मनमुटाव या असंतोष रहता है, उनके लिए गोमेद रत्न अत्यंत शुभ होता है. यह रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ाता है. जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष है, उनके लिए यह रत्न बेहद फायदेमंद है. इसे धारण करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं और जीवन में स्थिरता आती है.

गोमेद रत्न धारण करते वक्त रखें ये सावधानियां

गोमेद हमेशा किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह से ही धारण करें. रत्न पूरी तरह असली और पारदर्शी होना चाहिए. नकली गोमेद से शुभ फल नहीं मिलते. इसे पहनने के बाद शुरुआती 21 दिनों तक शराब, मांस और नकारात्मक संगति से दूर रहें. अगर रत्न धारण करने के बाद बेचैनी या नींद में परेशानी हो, तो तुरंत इसे उतार दें और किसी ज्योतिषी से सलाह लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)