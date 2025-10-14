Astro Tips: नहीं तड़पाएगा राहु और मिट जाएंगे दुख दर्द, रॉक सॉल्ट लैंप से लेकर दीपक जलाने के होंगे चमत्कारी असर!

How To Get Rid Of Rahu Dosha: ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा दूर करने के कई उपाय बताए गए जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कुंडली में छाया ग्रह राहु की दशा या राहु का दोष हो तो जीवन से दुखों का अंत नहीं होता है. राहु की स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी नजर लगती है, राहु खराब होता है तो स्किन संबंधी परेशानियों होने लगती है और पैसों की तंगी दूर नहीं होती है. अगर राहु की दसा को दूर करने के लिए अगर कुछ विशेष टोटके कर लें तो परेशानियों का अंत हो सकता है. बच्चे स्वस्थ रहेंगे और पैसों से जुड़ी दिक्कतें नहीं होंगी.

राहु-केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करें

घर में रॉक सॉल्ट लैंप जलाएं

रॉक सॉल्ट सेहत के लिए अच्छा माना गया है. रॉक सॉल्ट में आयरन-सोडियम और कुछ और पोषक तत्व होते हैं. रॉक सॉल्ट से बनाया गया लैंप अगर घर में जलाएं तो राहु की स्थिति संतुलित रहेगी और घर का वातावरण अच्छा होगा. राहु दोष दूर होगा. बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा.

बच्चों पर से उतरेगी बुरी नजर

घर के बच्चो को बुरी नजर न लगे इसके लिए बच्चों के नहाने के पानी में एक चुटकी नमक मिलाएं और बच्चों को नहला दें. राहु की स्थिति सुधरेगी और त्वचा संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और नजर भी उतर जाएगी.

राहु दोष दूर करने के ये टोटके भी काम के

शिवजी की पूजा करें

राहु का नकारात्मक प्रभाव कम करना है तो भगवान शिव की सच्चे मन ले पूजा करें. नियमित रूप से पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. इसके साथ ही अगर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें तो राहु परेशान नहीं करेगा.

राहु मंत्र का जाप करें

हर दिन सुबह की पूजा कर शिवलिंग के सामने बैठकर राहु बीज मंत्र का जाप 108 बार जाप करें. इससे राहु की दशा खत्म होगा और दुख दूर हो जाएगा.

राहु बीज मंत्र- ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः।

तुलसी और चंदन का उपाय करें

सुबह सवेरे अगर तुलसी और चंदन का उपाय करें तो राहु परेशान नहीं करेगा और कुंडली में राहु की स्थिति संतुलित होगी. हर दिन तुलसी के पत्ते खाएं व और चंदन का तिलक माथे पर लगाएं. इस उपाय से मानसिक शांति मिलेगी. तुलसी के पौधे के सामने दीया भी जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

