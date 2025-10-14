Advertisement
trendingNow12961065
Hindi Newsधर्म

Astro Tips: नहीं तड़पाएगा राहु और मिट जाएंगे दुख दर्द, रॉक सॉल्ट लैंप से लेकर दीपक जलाने के होंगे चमत्कारी असर!

Rahu Dasha Upay: छाया ग्रह राहु का दोष चल रहा हो तो जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां आने लगती है. इस पापी ग्रह को संतुलित रखने के लिए कुछ उपाय जरूर किए जा सकते हैं आइए कुछ उपायों पर गौर करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 14, 2025, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rahu Dasha Upay
Rahu Dasha Upay

How To Get Rid Of Rahu Dosha: ज्योतिष शास्त्र में शनि की दशा दूर करने के कई उपाय बताए गए जाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर कुंडली में छाया ग्रह राहु की दशा या राहु का दोष हो तो जीवन से दुखों का अंत नहीं होता है. राहु की स्थिति खराब होती है तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी नजर लगती है, राहु खराब होता है तो स्किन संबंधी परेशानियों होने लगती है और  पैसों की तंगी दूर नहीं होती है. अगर राहु की दसा को दूर करने के लिए अगर कुछ विशेष टोटके कर लें तो परेशानियों का अंत हो सकता है. बच्चे स्वस्थ रहेंगे और पैसों से जुड़ी दिक्कतें नहीं होंगी. 

राहु-केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करें
घर में रॉक सॉल्ट लैंप जलाएं
रॉक सॉल्ट सेहत के लिए अच्छा माना गया है. रॉक सॉल्ट में आयरन-सोडियम और कुछ और पोषक तत्व होते हैं. रॉक सॉल्ट से बनाया गया लैंप अगर घर में जलाएं तो राहु की स्थिति संतुलित रहेगी और घर का वातावरण अच्छा होगा. राहु दोष दूर होगा. बड़े से बड़ा संकट टल जाएगा.

बच्चों पर से उतरेगी बुरी नजर
घर के बच्चो को बुरी नजर न लगे इसके लिए बच्चों के नहाने के पानी में एक चुटकी नमक मिलाएं और बच्चों को नहला दें. राहु की स्थिति सुधरेगी और त्वचा संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और नजर भी उतर जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

राहु दोष दूर करने के ये टोटके भी काम के
शिवजी की पूजा करें
राहु का नकारात्मक प्रभाव कम करना है तो भगवान शिव की सच्चे मन ले पूजा करें. नियमित रूप से पूजा करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. इसके साथ ही अगर जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें तो राहु परेशान नहीं करेगा.

राहु मंत्र का जाप करें
हर दिन सुबह की पूजा कर शिवलिंग के सामने बैठकर राहु बीज मंत्र का जाप 108 बार जाप करें. इससे राहु की दशा खत्म होगा और दुख दूर हो जाएगा.  
राहु बीज मंत्र- ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः।

तुलसी और चंदन का उपाय करें
सुबह सवेरे अगर तुलसी और चंदन का उपाय करें तो राहु परेशान नहीं करेगा और कुंडली में राहु की स्थिति संतुलित होगी. हर दिन तुलसी के पत्ते खाएं व और चंदन का तिलक माथे पर लगाएं. इस उपाय से मानसिक शांति मिलेगी. तुलसी के पौधे के सामने दीया भी जलाएं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Guru Vakri 2025 Rashifal: गुरु बृहस्पति वक्री होकर 4 राशि वालों की बदलेंगे किस्मत, पैसों की होगी भरमार!
और पढ़ें- Chhath Puja 2025: संतान प्राप्ति का मिलेगा आशीर्वाद, नहीं रह जाएगी कोई मनोकामना अधूरी, करें छठ पूजा पर ये अचूक उपाय!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Rahu Dasha Upay

Trending news

मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
mumbai
मुंबई में डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ आसान, सरकार ने दिवाली पर दे दिया ऐसा गिफ्ट
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
bihar vidhan sabha chunav
बिहार में BJP ने कैसे परखी 'हनुमान' की ताकत? 2005 की कहानी से जुड़े 29 सीटों के तार
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
mumbai
मेट्रो स्टेशन से हटाया 'नेहरू' नाम, कांग्रेस भड़की तो BJP ने ऐसे कर दी बोलती बंद
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
Bhupendra Patel
PM मोदी-अमित शाह से अचानक मिलने क्यों पहुंचे गुजरात के CM? लगाए जा रहे हैं ऐसे क्यास
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
operation sindoor
गलतफहमी में था पाकिस्तान, उसे लगता था कि वो... ऑपरेशन सिंदूर पर बोले CDS चौहान
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
Supreme Court News
बोलो कम, सुनो ज्यादा... सुप्रीम कोर्ट ने किसे दिया झगड़ा सुलझाने का स्वदेशी फॉर्मूला
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
Sanjay Raut
संजय राउत बोले- कांग्रेस से हाथ मिलाना चाहते हैं राज ठाकरे, MNS ने दिया ये जवाब
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
Terrorists
जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी को सेना ने पहुंचाया जहन्नुम, कर कर थे घुसपैठ
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
bihar vidhan sabha chunav
NDA में शायरी के बाद महागठबंधन में गाए जा रहे रहीम के दोहे, बीजेपी खुश तो बहुत होगी
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार
india
भारत, कनाडा के रणनीतिक संबंधों में आएगी मजबूती, आगे बढ़ने का रोडमैप तैयार