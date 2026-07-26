रायसेन का अनोखा 'कंकाली माता मंदिर', साल में सिर्फ एक बार खुद ब खुद सीधी होती है देवी की 45 डिग्री झुकी गर्दन

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित कंकाली माता का मंदिर बेहद रहस्यमयी माना जाता है. ये प्रसिद्ध मंदिर जिले के गुदावल गांव में स्थित है. यहां स्थापित मां काली की मूर्ति को लेकर एक बेहद अद्भुत चमत्कार जुड़ा हुआ है.
मंदिर में स्थापित मां काली की मूर्ति की गर्दन साल भर 45 डिग्री तक झुकी रहती है. लेकिन साल में सिर्फ एक खास मौके पर ये गर्दन अपने आप सीधी हो जाती है. इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए हर साल यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है.
माता की झुकी हुई गर्दन के सीधे होने का यह चमत्कार साल में सिर्फ एक बार दशहरा यानी विजयादशमी के दिन होता है. मान्यता है कि दशहरे के शुभ अवसर पर कुछ ही पलों के लिए माता की गर्दन सीधी होती है.
जो भक्त इस चमत्कार के साक्षी बनते हैं, वे खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं. कुछ ही समय बाद गर्दन दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में यानी 45 डिग्री पर झुक जाती है.
इस मंदिर की स्थापना और मूर्ति से जुड़ी एक पुरानी लोक कथा प्रचलित है. स्थानीय लोगों के अनुसार कई दशक पहले गांव के एक पंडित को सपने में माता ने दर्शन दिए थे. सपने में ही उन्हें जमीन के नीचे दबी इस अद्भुत मूर्ति के बारे में पता चला था.
इसके बाद जब बताई गई जगह पर खुदाई की गई, तो वहां से मां काली की यह पाषाण मूर्ति निकली. इसके बाद ग्रामीणों ने मिलकर यहां मंदिर का निर्माण कराया और मूर्ति की स्थापना की.
कंकाली माता मंदिर को लेकर भक्तों के बीच गहरी आस्था है. माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से यहां आकर माता के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है.
विशेष रूप से संतान प्राप्ति और रोगों से मुक्ति के लिए लोग यहां दूर दूर से आते हैं. नवरात्र और दशहरे के दौरान यहां विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से भी लोग आते हैं.
वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी इस मंदिर के चमत्कार को समझने की कई बार कोशिश की है. पत्थर की मूर्ति की गर्दन का अपने आप सीधा होना और फिर वापस झुक जाना हर किसी को हैरान कर देता है.
हालांकि आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्य के पीछे का सही कारण नहीं तलाश पाया है. लोग इसे माता का साक्षात चमत्कार और उनकी असीम कृपा मानते हैं.
(Disclaimer) इस लेख में दी गई जानकारी, धार्मिक कथाएं, मान्यताएं और परंपराएं केवल सामान्य जानकारी और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. पाठक इसे केवल सूचनात्मक दृष्टिकोण से लें और अपनी सूझबूझ का प्रयोग करें.