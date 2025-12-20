Advertisement
trendingNow13047302
Hindi Newsधर्मदक्षिणी द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है साउथ का यह मंदिर, रथ उत्सव पर उमड़ते हैं लाखों भक्त!

'दक्षिणी द्वारका' के नाम से प्रसिद्ध है साउथ का यह मंदिर, रथ उत्सव पर उमड़ते हैं लाखों भक्त!

Famous Krishna Temples In South: दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में एक ऐसा मंदिर है जिसको 'दक्षिणी द्वारका' के नाम से जाना जाता है. आइए इस श्रीकृष्ण मंदिर के बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rajagopalaswamy Mandir in Tamil Nadu
Rajagopalaswamy Mandir in Tamil Nadu

Famous Krishna Temples In South India: श्रीकृष्ण के भक्तों के लिए वृ्ंदावन और द्वारका नगरी एक बड़ा तीर्थ स्थल है जहां जाकर दर्शन मात्र से जीवन के संकट दूर होने लगते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दक्षिण भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो दक्षिणी द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है. जहां लाखों भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचे हैं. हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में स्थित राजगोपालस्वामी मंदिर की जो भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है. 

राजगोपालस्वामी मंदिर कहां है? (Where Is Rajagopalaswamy Temple)
राजगोपालस्वामी मंदिर तमिलनाडु के मन्नारगुडी जिले में स्थित है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और राज्य की राजधानी चेन्नई से करीब 319 किमी की दूरी पर स्थित है. राजगोपालस्वामी मंदिर की प्रसिद्धि केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है बल्कि, पूरे दक्षिण भारत में इस मंदिर की महिमा सुनी सुनाई जाती है. भगवान कृष्ण के भक्त राजगोपालस्वामी मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं. इस मंदिर को 'दक्षिणी द्वारका' के नाम से जाना जाता है.

राजगोपालस्वामी मंदिर का इतिहास (Rajagopalaswamy Temple History)
राजगोपालस्वामी मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो 10वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा मंदिर निर्माण किया गया. मान्यता ये भी है कि कुलोथुंगा चोल प्रथम द्वारा 10वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की गई. मान्यता ये भी है कि 11-12वीं शताब्दी की समयावधि के आसपास मंदिर बनाया गया. मंदिर निर्माण के कई सालों बाद इसका विस्तार तंजावुर के नायकों द्वारा किया गया. होयसल और विजयनगर राजाओं ने भी मंदिर को और विस्तार रूप देने के लिए काम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण का द्वारका के नाम से प्रसिद्ध मंदिर की वास्तुकला
राजगोपालस्वामी मंदिर की वास्तुकला बहुत आकर्षक है. 23 एकड़ में फैले इस मंदिर का सबसे ऊंचा टॉवर करीब 154 फीट का है. मंदिर दीवारों पर द्रविड़ शैली में की गई चित्रकारी बहुत सुंदर है. इस मंदिर में चोल और नायक वास्तुकला दोनों की रचनात्मक क्षमता और कला के नमूने देखने को मिलते हैं.

होली पर लगती है भीड़
राजगोपालस्वामी मंदिर की जब बात की जाती है तो इसके साथ होली के पर्व का जिक्र भी जरूर होता है. दरअसल, इस मंदिर में होली के शुभ मौके पर दर्शन करना अति शुभ माना जाता है. सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है. मंदिर दर्शन के लिए देश के हर कोने से भक्त यहां आते हैं. ऐसे में होली के समय लाखों भक्तों की भीड़ इस मंदिर में उमड़ती है. वहीं, रथ उत्सव के मौके पर आने वाले भक्त भी यहां के पवित्र और धार्मिक वातावरण का आभास करते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- कैसे होते हैं रोहिणी नक्षत्र में जन्मे लोग, किन ग्रहों का होता है इन पर गहरा प्रभाव?

और पढ़ें- Astro Tips: भय मुक्ति और मानसिक बल के लिए इन 3 मंत्रों का करें जाप, मिलेगी भोलेनाथ श्रीराम और हनुमान जी की कृपा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Temples In South

Trending news

आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
elephants accident
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार