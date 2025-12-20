'दक्षिणी द्वारका' के नाम से प्रसिद्ध है साउथ का यह मंदिर, रथ उत्सव पर उमड़ते हैं लाखों भक्त!

Famous Krishna Temples In South India: श्रीकृष्ण के भक्तों के लिए वृ्ंदावन और द्वारका नगरी एक बड़ा तीर्थ स्थल है जहां जाकर दर्शन मात्र से जीवन के संकट दूर होने लगते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दक्षिण भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो दक्षिणी द्वारका के नाम से प्रसिद्ध है. जहां लाखों भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंचे हैं. हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत में स्थित राजगोपालस्वामी मंदिर की जो भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है.

राजगोपालस्वामी मंदिर कहां है? (Where Is Rajagopalaswamy Temple)

राजगोपालस्वामी मंदिर तमिलनाडु के मन्नारगुडी जिले में स्थित है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और राज्य की राजधानी चेन्नई से करीब 319 किमी की दूरी पर स्थित है. राजगोपालस्वामी मंदिर की प्रसिद्धि केवल तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है बल्कि, पूरे दक्षिण भारत में इस मंदिर की महिमा सुनी सुनाई जाती है. भगवान कृष्ण के भक्त राजगोपालस्वामी मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं. इस मंदिर को 'दक्षिणी द्वारका' के नाम से जाना जाता है.

राजगोपालस्वामी मंदिर का इतिहास (Rajagopalaswamy Temple History)

राजगोपालस्वामी मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो 10वीं शताब्दी में चोल वंश द्वारा मंदिर निर्माण किया गया. मान्यता ये भी है कि कुलोथुंगा चोल प्रथम द्वारा 10वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की गई. मान्यता ये भी है कि 11-12वीं शताब्दी की समयावधि के आसपास मंदिर बनाया गया. मंदिर निर्माण के कई सालों बाद इसका विस्तार तंजावुर के नायकों द्वारा किया गया. होयसल और विजयनगर राजाओं ने भी मंदिर को और विस्तार रूप देने के लिए काम किया.

दक्षिण का द्वारका के नाम से प्रसिद्ध मंदिर की वास्तुकला

राजगोपालस्वामी मंदिर की वास्तुकला बहुत आकर्षक है. 23 एकड़ में फैले इस मंदिर का सबसे ऊंचा टॉवर करीब 154 फीट का है. मंदिर दीवारों पर द्रविड़ शैली में की गई चित्रकारी बहुत सुंदर है. इस मंदिर में चोल और नायक वास्तुकला दोनों की रचनात्मक क्षमता और कला के नमूने देखने को मिलते हैं.

होली पर लगती है भीड़

राजगोपालस्वामी मंदिर की जब बात की जाती है तो इसके साथ होली के पर्व का जिक्र भी जरूर होता है. दरअसल, इस मंदिर में होली के शुभ मौके पर दर्शन करना अति शुभ माना जाता है. सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है. मंदिर दर्शन के लिए देश के हर कोने से भक्त यहां आते हैं. ऐसे में होली के समय लाखों भक्तों की भीड़ इस मंदिर में उमड़ती है. वहीं, रथ उत्सव के मौके पर आने वाले भक्त भी यहां के पवित्र और धार्मिक वातावरण का आभास करते हैं.

