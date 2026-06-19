Kiradu temple: राजस्थान की इस वीर भूमि में न जाने कितने ही अनोखे और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से दफन हैं. इन्हीं में से एक है बाड़मेर जिले में मौजूद किराडू मंदिर, जिसे लोग आज भी बेहद डरावना और डरावने रहस्यों से भरा मानते हैं. ग्यारहवीं सदी का ये मंदिर दिखने में जितना खूबसूरत है और इसकी शिल्पकला जितनी लाजवाब है, इसके पीछे की कहानी उतनी ही भयानक है.
यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पूरा इलाका एक सिद्ध साधु के भयंकर श्राप की मार झेल रहा है. गांव के लोग बताते हैं कि आज भी सूरज डूबने के बाद जो कोई भी इस मंदिर की सीमा में रुकता है, वह हमेशा के लिए पत्थर की मूरत बन जाता है.
अगर हम राजस्थान के इस अनूठे इतिहास को गहराई से टटोलें, तो मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड की पुरानी किताब एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस इलाके का काफी अच्छा जिक्र मिलता है.
इस किताब के पुराने पन्नों को देखें तो पता चलता है कि किराडू कभी कोई सुनसान जगह नहीं, बल्कि एक बेहद फलता फूलता और खुशहाल नगर हुआ करता था. लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि यह हंसता खेलता शहर एक खौफनाक सन्नाटे में तब्दील हो गया.
बुजुर्ग बताते हैं कि सदियों पहले इस मंदिर में एक पहुंचे हुए साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ आकर ठहरे थे. उन्हीं साधु महाराज के गुस्से ने इस पूरी जगह की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया.
इस मंदिर के शापित होने के पीछे जो कहानी है, वो डरावनी होने के साथ साथ दिल को दुखाने वाली भी है. हुआ यह था कि एक बार वे साधु महाराज अपने चेलों को इसी मंदिर में छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूमने चले गए थे. साधु के जाते ही उनके सारे शिष्य अचानक किसी बहुत ही गंभीर और अनजान बीमारी की चपेट में आ गए.
बीमारी से बेहाल और तड़पते हुए उन साधुओं की मदद के लिए गांव का कोई भी रसूखदार या अमीर आदमी आगे नहीं आया. पूरे गांव में सिर्फ एक गरीब कुम्हारिन ही ऐसी थी, जिसने अपनी इंसानियत दिखाई और उन बीमार चेलों की दिन रात सेवा करके उनकी जान बचाई.
जब साधु महाराज अपनी यात्रा पूरी करके वापस लौटे और उन्होंने अपने शिष्यों की यह बुरी हालत देखी, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया. गांव वालों की इस बेरुखी और पत्थरों जैसी निष्ठुरता को देखकर साधु का दिल टूट गया और उन्होंने पूरे नगर को एक खौफनाक श्राप दे डाला.
उन्होंने गुस्से में कहा कि जिस जगह पर इंसानों के दिल में दूसरों के लिए दया और प्यार ही खत्म हो चुका है, वहां के लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है और उन सबको पत्थर बन जाना चाहिए. साधु ने उस भले दिल वाली कुम्हारिन की जान बख्शते हुए उसे शाम होने से पहले तुरंत गांव से भाग जाने को कहा और ताकीद की कि जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना.
वो कुम्हारिन डर के मारे गांव से भागी, लेकिन रास्ते में उससे रहा नहीं गया और उसने उत्सुकता में पीछे मुड़कर देख लिया. बस फिर क्या था, साधु के श्राप के कारण वह उसी वक्त पत्थर की मूर्ति बन गई. किराडू मंदिर का यह खौफनाक इतिहास और कुम्हारिन की वह पत्थर की मूरत आज भी बाड़मेर के उस इलाके में वैसी ही खड़ी दिखाई देती है.
इस सदियों पुरानी घटना के बाद से लोगों के दिलों में ऐसा डर बैठा कि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई रात में यहां रुक सके. आज का विज्ञान भले ही इसे अंधविश्वास कहे, पर स्थानीय लोग इस पर पूरा भरोसा करते हैं और इसीलिए सूरज ढलते ही यहां के कपाट बंद कर दिए जाते हैं.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)