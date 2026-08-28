Raksha Bandhan Mantra: रक्षाबंधन के दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख, समृद्धि, सौभाग्य और सुरक्षा की कामना करती हैं. उसकी यह मनोकामना पूरी हो इसलिए राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त, सही मंत्र, विधि और नियमों का पालन करना जरूरी है. इसके लिए धर्म शास्त्रों में मंत्र, विधि आदि बताई गई हैं. मान्यता है कि इनका पालन करने भाई-बहन के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है.
'येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः।
तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥'
मंत्र का अर्थ : इसका अर्थ है कि जिस रक्षासूत्र से दानवों के महाबली और शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, वही रक्षा का सूत्र मैं तुम्हें बांधती हूं. हे रक्षासूत्र! तुम स्थिर रहो, अपने संकल्प से कभी विचलित मत हो.
रक्षाबंधन के दिन बहनें राखी की थाली सजाती हैं और भाई को राखी बांधने तक उपवास भी रखती हैं. राखी बांधने की विधि के अनुसार पहले भाई को सम्मान से बिठाकर रुमाल से उसका सिर ढकें. फिर कुमकुम, अक्षत से उसका तिलक करें. फिर उसके दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें. राखी बांधते समय 3 गांठें बांधना अच्छा माना जाता है. राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और भाई की खुशहाली, समृद्धि, तरक्की और लंबी उम्र की कामना करें. फिर भाई की आरती उतारें, उसे मिठाई खिलाएं.
पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा बलि बहुत पराक्रमी और दानी थे. उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था. तब देवताओं में हाहाकार मच गया. उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दानवराज बलि से तीन पग भूमि दान में मांगी. राजा बलि ने सहर्ष ही हां कह दिया. इसके बाद भगवान वामन ने विराट रूप रखा और एक पग में धरती व दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया. फिर राजा बलि से तीसरा पग रखने की जगह मांगी तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया.
भगवान वामन राजा बलि की भक्ति और त्याग से प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया. तब बलि ने उनसे वर मांगा कि भगवान भी उनके साथ पाताल लोक में वास करें. इससे धरती-स्वर्ग में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई.
तब भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी पाताल लोक गईं. वहां उन्होंने राजा बलि को भाई बनाया और उनकी कलाई पर रक्षासूत्र (राखी) बांधा. राजा बलि ने उपहार में माता लक्ष्मी से उनकी इच्छा पूछी, तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को मांग लिया. तब से ही राखी बांधते समय यह मंत्र पढ़ने की परंपरा है.
(Disclaimer- यह लेख प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है. मंत्र के पाठ और इससे जुड़े फल व्यक्ति की आस्था और विश्वास पर निर्भर करते हैं.)