रक्षा बंधन पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग, इस समय राखी बांधने से मिलेगा दोगुना फल
रक्षा बंधन पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग, इस समय राखी बांधने से मिलेगा दोगुना फल

Raksha Bandhan 2025 Auspicious Yog: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार रक्षा बंधन पर सौभाग्य और आयुष्मान योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन किस समय पर राखी बांधने से दोगुना अधिक फल मिलेगा. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 08, 2025, 07:18 PM IST
रक्षा बंधन पर आयुष्मान और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग, इस समय राखी बांधने से मिलेगा दोगुना फल

Raksha Bandhan 2025 Auspicious Yog: हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त की दोपहर 1 बजकर 42 मिनट से शुरू हो चुकी है. जबकि, यह तिथि 9 अगस्त 2025 की दोपहर 1 बजकर 24 मिनट रहेगी. ऐसे में उदया तिथि के कारण रक्षाबंधन 9 अगस्त को दिनभर मनाया जाएगा. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल 9 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 30 मिनच तक श्रवण नक्षत्र है. इसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र लग जाएगा. आयुष्मान योग सुबह 5 बजकर 56 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दिनभर सौभाग्य योग का विशेष संयोग बना रहेगा. ऐसे में इस मुहूर्त में राखी बांधना अत्यंत मंगलकारी होता है. आइए जानते हैं कि रक्षा बंधन के दिन किस शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से दोगुना फल मिलेगा. 

रक्षा बंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 5 बजकर 29 मिनट से लेकर 6 बजकर 5 मिनट तक

सबसे शुभ समय- सुबह 6 बजकर 6 मिनट से लेकर 8 बजकर 20 मिनट तक

विजय काल- सुबह 10 बजकर 47 मिनट से लेकर दोपहर 11 बजकर 58 मिनट तक

अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11 बजकर 59 मिनट से लेकर 12 बजकर 53 मिनट तक

रक्षाबंधन पर राखी बांधने की विधि 

ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ पंडित धनंजय पांडेय के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले पूजा की थाली को सुसज्जित करना आवश्यक होता है. इस थाली में राखी, रोली, अक्षत, मिठाई और एक दीपक अवश्य शामिल करें. सबसे पहले इस थाली को अपने इष्टदेव को समर्पित करें और उनकी पूजा करें. इसके बाद थाली में रखी पहली राखी भगवान गणेश को अर्पित करें. फिर भाई को किसी स्वच्छ स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठाएं. साथ ही, भाई-बहन दोनों को अपने सिर को किसी साफ कपड़े से ढंक लेना चाहिए.

राखी बांधने के समय तीन गांठ लगाने का महत्व

राखी बांधते समय भाई के माथे पर तिलक लगाकर थोड़े अक्षत छिड़कें और फिर राखी बांधें. राखी बांधते समय उसमें तीन गांठ लगाना शुभ माना जाता है. यह परंपरा भाई की दीर्घायु और समृद्धि की कामना से जुड़ी होती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रक्षाबंधन के दिन बहन को पहले भाई को राखी बांधनी चाहिए और फिर भोजन करना चाहिए. साथ ही, इस दिन किसी जरूरतमंद को दान देना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Raksha Bandhan 2025

;