Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन पर बहनों को भूलकर भी न दें ये गिफ्ट, बढ़ सकती है रिश्ते में गलतफहमियां और तनाव!

Raksha Bandhan Par Gift Kya na Dein: रक्षाबंधन भारत के सबसे पवित्र और भावनात्मक त्योहारों में से एक है, जो भाई-बहन के रिश्ते को सम्मान और प्रेम के साथ मनाने का अवसर देता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए राखी बांधती हैं, और भाई उन्हें जीवनभर रक्षा का वचन देते हैं। इस अवसर पर भाई बहनों को उपहार देते हैं, जो उनके स्नेह और सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन कई बार अनजाने में ऐसे तोहफे दे दिए जाते हैं, जो न सिर्फ बहनों की भावनाओं को आहत कर सकते हैं, बल्कि वास्तु और ज्योतिष की दृष्टि से भी अशुभ माने जाते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन किन उपहारों को देने से बचना चाहिए और क्यों।

1. काले रंग की चीजें

काले रंग को वास्तु और शास्त्रों में नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। काली ड्रेस, जूते, पर्स या कोई भी काले रंग का सामान रक्षाबंधन जैसे शुभ दिन पर उपहार में नहीं देना चाहिए। इससे रिश्तों में दूरी, गलतफहमियां और तनाव बढ़ सकता है। काले रंग को राहु-केतु का प्रतिनिधि माना जाता है, जो मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है।

क्या दें विकल्प में:

हल्के और उजले रंग जैसे गुलाबी, पीला, सफेद या नीला रंग प्रेम और सुकून का प्रतीक होते हैं। इन रंगों के वस्त्र या एक्सेसरीज़ उपहार में देना बेहतर रहेगा।

2. नुकीली और धारदार चीजें

चाकू, कैंची, तलवार जैसे धारदार और काटने वाले सामानों को उपहार में देना अशुभ माना जाता है। यह रिश्ते में कटुता या दूरी का प्रतीक होता है। विशेषकर भाई-बहन के रिश्ते में यह मनमुटाव और बहसबाज़ी का कारण बन सकता है।

क्या दें विकल्प में:

यदि आपको कोई उपयोगी वस्तु ही देनी है, तो उसकी जगह सुंदर होम डेकोर आइटम, आर्ट पीस या हैंडमेड गिफ्ट बेहतर होंगे।

3. घड़ी या वॉच

हालांकि आजकल घड़ी एक स्टाइलिश और उपयोगी गिफ्ट माना जाता है, लेकिन कुछ परंपराओं और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, घड़ी समय के बीतने या खत्म होने का प्रतीक मानी जाती है। इसे उपहार में देना संबंधों में दूरी और सीमित समय की अनुभूति कराता है।

क्या दें विकल्प में:

इसके स्थान पर आप कोई सुंदर ब्रेसलेट, पायल या रिंग गिफ्ट कर सकते हैं, जो समय के बजाय प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हो।

4. रूमाल

रूमाल को गिफ्ट देना आमतौर पर आसान और छोटा तोहफा माना जाता है, लेकिन यह आंसुओं, दुःख और विदाई का प्रतीक होता है। इसे उपहार में देना रिश्ते में उदासी और अलगाव ला सकता है।

क्या दें विकल्प में:

अगर आप कोई छोटा लेकिन खास गिफ्ट देना चाहते हैं, तो सुंदर हैंडबैग, पर्स या डिजाइनर क्लच एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं।

5. नकद पैसा

रक्षाबंधन जैसे भावनात्मक त्योहार पर सिर्फ पैसे देना थोड़ा असंवेदनशील माना जा सकता है। यह दर्शाता है कि आपने उपहार चुनने में कोई व्यक्तिगत प्रयास नहीं किया। साथ ही, नकद पैसे देने से बहन को ऐसा लग सकता है कि रिश्ता केवल औपचारिकता तक सीमित है।

क्या दें विकल्प में:

अगर आप बजट में हैं, तो बहन की पसंद के अनुसार छोटा लेकिन अर्थपूर्ण गिफ्ट चुनें – जैसे उसकी हॉबी से जुड़ी चीज़, कोई किताब, कैंडल सेट या स्किनकेयर प्रोडक्ट्स।

6. दर्पण (Mirror)

दर्पण को वास्तु में बहुत ही संवेदनशील वस्तु माना जाता है। रक्षाबंधन पर दर्पण उपहार में देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह मन-मुटाव का कारण बन सकता है, विशेषकर यदि बहन की कुंडली में चंद्र या राहु की दशा चल रही हो।

क्या दें विकल्प में:

इसके बदले सुंदर पेंटिंग या सकारात्मक संदेश वाली वॉल आर्ट दें, जो घर की शोभा भी बढ़ाए और सकारात्मकता भी फैलाए।

7. मोती या मोती जैसी दिखने वाली नकली ज्वेलरी

मोती को दुख और अश्रु का प्रतीक माना गया है। खासकर अकेली लड़कियों को मोती उपहार में देना वैवाहिक जीवन में विलंब या समस्या का संकेत देता है। नकली ज्वेलरी उपहार में देने से रिश्ते में विश्वास की कमी मानी जाती है।

क्या दें विकल्प में:

आप चांदी या कुंदन की सुंदर और सस्ती ज्वेलरी दे सकते हैं, जो सुन्दर भी लगे और शुभ भी मानी जाती है।

8. खाली बटुआ या थैला

यदि आप पर्स या बैग गिफ्ट कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वह खाली न हो। भारतीय परंपरा में खाली पर्स देना धन की हानि और आर्थिक संघर्ष का संकेत होता है। इससे उपहार का प्रभाव उल्टा हो सकता है।

क्या करें:

पर्स या बैग में एक छोटा सा सिक्का, नोट या शुभ चिन्ह डालना शुभ माना जाता है। यह समृद्धि का प्रतीक होता है।

9. प्याज-लहसुन से बना कोई फूड आइटम

त्योहारों पर सात्विकता का विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन जैसे शुभ पर्व पर प्याज-लहसुन या तामसिक भोजन से बना कोई आइटम उपहार में देना अनुचित होता है, क्योंकि यह ऊर्जा को भारी और मन को उदासीन बना सकता है।

क्या दें विकल्प में:

घरेलू बना हुआ मिठाई का डिब्बा, ड्राय फ्रूट्स या हर्बल टी का सेट एक बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प होगा।

10. बहन की रुचि के विपरीत गिफ्ट

बहन को ऐसा तोहफा देना जो उसकी पसंद के उलट हो – जैसे वो किताब पसंद करती हो और आप मेकअप किट दे दें – यह दर्शाता है कि आपने उसकी पसंद-नापसंद को महत्व नहीं दिया। इससे उपहार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

क्या करें:

यदि आप उलझन में हैं कि क्या दें, तो बहन से हल्की-फुल्की बातचीत में उसकी पसंद का अंदाज़ा लगाएं या फिर कोई गिफ्ट कार्ड दें, जिससे वो खुद अपनी पसंद की चीज़ चुन सके।

निष्कर्ष

रक्षाबंधन केवल राखी बांधने और उपहार देने का नहीं, बल्कि स्नेह और समझ का पर्व है। इस दिन दिया गया तोहफा केवल एक वस्तु नहीं होता, बल्कि उसमें आपके भाव, इरादे और प्यार जुड़ा होता है। इसलिए उपहार देते समय यह समझना ज़रूरी है कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं।

