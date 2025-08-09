Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन की हर ओर धूम? जानें राखी बाधने का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और शुभ योग!
Advertisement
trendingNow12873118
Hindi Newsधर्म

Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन की हर ओर धूम? जानें राखी बाधने का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और शुभ योग!

Raksha Bandhan 2025: इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाना है. पवित्र पर्व सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है. इस दिन राखी बांधने का क्या शुभ मुहूर्त है और कब से कब तक राखी बांधी जाएगी आइए जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 09, 2025, 05:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Rakhi Bandhne 2025 Puja
Rakhi Bandhne 2025 Puja

Raksha Bandhan 2025 kab hai: आज रक्षाबंधन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. भाई बहन के स्नेह को दर्शाने वाले इस पर्व बहन अपने भाई की तरक्की की कामना करती है तो वहीं बहन की सुरक्षा का भाई संकल्प करता है. इस बार रक्षाबंधन आज यानी 9 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है. भाई की कलाई पर बंधने वाली राखी एक पवित्र धागा है जो भाई बहन को पावन रिश्ते में बंधती है. आइए जानें इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा लगेगा या नहीं. साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन राहुकाल कब से कब तक रहेगा. 

रक्षाबंधन 2025 तिथि क्या है (Raksha Bandhan 2025 Tithi)
हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 मिनट पर शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:24 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि में रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त 2025, शनिवार के दिन धूमधाम से मनाया जाएगा.

9 अगस्त रक्षाबंधन पर राखी बांधने का मुहूर्त और राहुकाल (Raksha Bandhan 2025 Rakhi Tie Muhurat And Rahukaal)
राखी बांधने के लिए शुभ समय सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 बजे होगा. हालांकि ध्यान रखें कि 9 अगस्त 2025 को सुबह 09:03 बजे से लेकर 10:41 बजे तक राहुकाल होगा और इस समय राखी बांधना शुभ नहीं होगा.

9 अगस्त 2025 को मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त - 04:22 से लेकर 05:04 तक होगा.
प्रातः सन्ध्या - 04:43 से लेकर 05:47 तक होगा.
अभिजित मुहूर्त- 12:00 से लेकर 12:53 तक होगा.
विजय मुहूर्त - 14:40 से लेकर 15:33 तक होगा.
गोधूलि मुहूर्त - 19:06 से लेकर 19:27 तक होगा.

9 अगस्त 2025 को शुभ योग (Raksha Bandhan 2025 Shubh Yog)
9 अगस्त 2025 को शुभ योग- सर्वार्थ सिद्धि योग (सुबह 5 बजकर 47 मिनट से दोपहर 2 बजकर 23 मिनट तक)

क्या रक्षाबंधन पर भद्रा का साया होगा? (Raksha Bandhan 2025 Bhadra Timing)
हर साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया तो होता है लेकिन इस बार ऐसा शुभ समय बन रहा है जिसमें भद्रा का साया नहीं रहेगा. दरअसल, इस बार भद्रा 8 अगस्त को दोपहर के समय 2 बजकर 12 मिनट पर शुरू होकर 9 अगस्त को तड़के 1 बजकर 52 मिनट पर समाप्त हो जाएगी. इसके बाद राखी बांधने के समय कोई भद्रा नहीं लगेगी. 

रक्षाबंधन 2025 पूजन विधि (Raksha Bandhan 2025 Pujan Vidhi)
रक्षाबंधन पर बहनें थाली सजाएं. 
थाली में रोली, अक्षत, दही, चंदन, रक्षासूत्र और मिठाई रखें.
घी का दीपक जलाएं.
रक्षासूत्र और पूजा की थाल सबसे को पहले भगवान को समर्पित कर दें.
इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके भाई बैठ जाएं.
इसके बाद भाई को तिलक लगाएं.
राखी बांधें और फिर आरती करें.
भाई को अगर रक्षासूत्र या कलावा बांध रही हैं को पहले उसमें चंदन लगा दें. ऐसा करना अति शुभ होगा. 
मीठा खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें.

राखी बांधते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें
रक्षासूत्र बांधने के समय इस बात का ध्यान रखें कि भाई और बहन का सिर खुला न हो. 
रक्षासूत्र बंधवाने के बाद माता-पिता, घर के बड़ों समेत गुरु का आशीर्वाद लें.
भाई बहन को अपने सामर्थ्य अनुसार उपहार दें या धनराशि भी दे सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के कितने दिन बाद और किन तिथियों में उतारें राखी, जानें जरूरी नियम
और पढ़ें- Love Astrology: अंगूठी पर जड़ा वो रत्न जिसे धारण कर पा सकेंगे अपना प्यार, बॉयफ्रेंड कर बैठेगा शादी के लिए प्रपोज!

और पढ़ें- Astro Tips: शादीशुदा महिलाएं आज से ही छोड़ दें 5 काम, नहीं तो धनवान बनने के सारे रास्ते हो जाएंगे बंद!

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्होंने मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री और हिंदी विषय से एम ए की ड...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhan 2025

Trending news

क्या आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून का 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? जान लें बड़ा मौसम अपडेट
today weather update
क्या आज रक्षाबंधन पर टूटेगा मॉनसून का 'ब्रेक' या रहेगा सूखा? जान लें बड़ा मौसम अपडेट
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
Bangalore news
चोर ने चुराई वर्दी, पहनकर पत्नी को किया वीडियो कॉल, कांस्टेबल हुआ सस्पेंड
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
AI Jobs
AI इंजीनियर्स की जबरदस्त डिमांड! कौन 'छाप' रहा ज्यादा नोट, क्या होनी चाहिए स्किल्स?
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
Punjab
पंजाब में इंडस्ट्री को लगेंगे नए पंख, AAP सरकार ने उद्योग जगत को दी ताकत, जानिए कैसे
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
Bengaluru
बेंगलुरू वाले 15 साल पहले फ्लैश बैक में चले गए, ट्रैफिक मुक्त हुआ शहर! दुर्लभ नजारा
;