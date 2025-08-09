Rakhi 2025 Baby Names: सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन पैदा हुए बच्‍चों के लिए चुनें ये सुंदर नाम, एकदम परफेक्‍ट और यूनिक नेम
Advertisement
trendingNow12873349
Hindi Newsधर्म

Rakhi 2025 Baby Names: सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन पैदा हुए बच्‍चों के लिए चुनें ये सुंदर नाम, एकदम परफेक्‍ट और यूनिक नेम

Raksha Bandhan 2025 Born Baby Names: अगर आपके घर में सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन पर्व के दिन बेटा या बेटी का जन्म हुआ है तो  यहां पर आपके बच्‍चों के नामों के लिए कई विकल्प दिए गए हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Raksha Bandhan 2025
Raksha Bandhan 2025

Raksha Bandhan 2025 Born Baby Names In Hindi: पूर्णिमा तिथि अति शुभ मानी गई है और अगर यह यह सावन पूर्णिमां हो तो तिथि और भी विशेष हो जाती है क्यों शिवजी के प्रिय सावन महीने के पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है. इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 यानी आज मनाई जा रही है. सावन पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन पर अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको इसी से जुड़े नाम अपने बच्चों को देना चाहिए. आइए लड़का लड़की के कुछ विशेष यूनीक और ट्रेंडी नाम जानें.

"सोमेश" 
सोमेश नाम चंद्रमा से जुड़ा है. सोमेश का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी यानी शिवजी. यह नाम अपने बच्चे को दे सकते हैं. यह बहुत पवित्र और धार्मिक महत्व रखने वाला नाम हैं जो चंद्रमा और महादेव दोनों से संबंधित है.

"शशांक" 
शशांक नाम भी एक सुंदर और धार्मिक नाम है जो भगवान शिव का भी एक नाम है. यह नाम भी चंद्रमा के सफेद प्रकाश और उसकी शीतलता को दिखाता है जो कि पूर्णिमा की पूरी रात बनी रहती है.

"सुधांशु" नाम भी सीधे पूर्णिमा से जुड़ा है, जिसका अर्थ है अमृत के जैसे शीतल और शांत. यह आपके बेटे के लिए एक अच्छा नाम हो सकता है. जो चंद्रमा की शीतलता को दर्शाता है।

"निशांत"
"निशांत" नाम भी आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. 'रात्रि का अंत और सुबह की शुरुआत' इस नाम का अर्थ है. चंद्रमा के अस्त होने और सूर्योदय को दर्शाने वाले इस नाम को अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं.

"रजनीश"
रजनीश नाम भी पूर्णिमा की रात से जुड़ा है. इसका अर्थ है रात का स्वामी. बहुत ही शाही और प्रभावशाली इस नाम को अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं. 

लड़कियों के लिए कुछ नाम
पूर्णिमा तिथि पर जन्में बच्ची के लिए सुंदर नाम है "चंद्रप्रभा" रखें जिसका संबंध चंद्रमा से है. यह नाम चंद्रमा की रोशनी के बारे में है जो पूर्णिमा की रात में सबसे अधिक होती है. 

"किरण" 
किरण नाम आप अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं अगर वो पूर्णिमा तिथि पर जन्मी है. चांद की किरणों से जुड़ा यह नाम शीतलता और शांति का प्रतीक है.

"पूर्णा" 
"पूर्णा" नाम भी पूर्णिमा तिथि से जुड़ा है. इस दिन जन्मी अपनी बच्ची को ये नाम दे सकते हैं जो संपूर्णता और पूर्णता को दर्शाता है.

रक्षाबंधन 2025 पर भाई बहन के कुछ मिलते जुलते नाम
अहान और रैना जिसका अर्थ है सुबह-रात.
आहिल और अमायरा जिसका अर्थ है प्रिंस - प्रिंसेस. 
ध्रुव और तारा जिसका अर्थ है स्थिर दिखने वाला तारा.
हरित और धानी- ये दोनों हरे रंग को दर्शाते हैं. 
इहान और इयला  जिसका अर्थ है पूर्णिमा-चांदनी

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन की हर ओर धूम? जानें राखी बाधने का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और शुभ योग!

और पढ़ें- Raksha Bandhan 2025: राखी के धागे में है भाई बहन का प्यार..., इन खूबसूरत संदेशों से दें राखी की शुभकामनाएं, कहें हैप्पी रक्षाबंधन!

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्होंने मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री और हिंदी विषय से एम ए की ड...और पढ़ें

TAGS

Raksha Bandhan 2025

Trending news

कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
Indian Army
चेतक और चीता की वायुसेना से विदाई! 200 हल्के हेलीकॉप्टरों से बढ़ेगी IAF की ताकत
;