Raksha Bandhan 2025 Born Baby Names In Hindi: पूर्णिमा तिथि अति शुभ मानी गई है और अगर यह यह सावन पूर्णिमां हो तो तिथि और भी विशेष हो जाती है क्यों शिवजी के प्रिय सावन महीने के पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है. इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 यानी आज मनाई जा रही है. सावन पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन पर अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको इसी से जुड़े नाम अपने बच्चों को देना चाहिए. आइए लड़का लड़की के कुछ विशेष यूनीक और ट्रेंडी नाम जानें.

"सोमेश"

सोमेश नाम चंद्रमा से जुड़ा है. सोमेश का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी यानी शिवजी. यह नाम अपने बच्चे को दे सकते हैं. यह बहुत पवित्र और धार्मिक महत्व रखने वाला नाम हैं जो चंद्रमा और महादेव दोनों से संबंधित है.

"शशांक"

शशांक नाम भी एक सुंदर और धार्मिक नाम है जो भगवान शिव का भी एक नाम है. यह नाम भी चंद्रमा के सफेद प्रकाश और उसकी शीतलता को दिखाता है जो कि पूर्णिमा की पूरी रात बनी रहती है.

"सुधांशु" नाम भी सीधे पूर्णिमा से जुड़ा है, जिसका अर्थ है अमृत के जैसे शीतल और शांत. यह आपके बेटे के लिए एक अच्छा नाम हो सकता है. जो चंद्रमा की शीतलता को दर्शाता है।

"निशांत"

"निशांत" नाम भी आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है. 'रात्रि का अंत और सुबह की शुरुआत' इस नाम का अर्थ है. चंद्रमा के अस्त होने और सूर्योदय को दर्शाने वाले इस नाम को अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं.

"रजनीश"

रजनीश नाम भी पूर्णिमा की रात से जुड़ा है. इसका अर्थ है रात का स्वामी. बहुत ही शाही और प्रभावशाली इस नाम को अपने बच्चे के लिए चुन सकते हैं.

लड़कियों के लिए कुछ नाम

पूर्णिमा तिथि पर जन्में बच्ची के लिए सुंदर नाम है "चंद्रप्रभा" रखें जिसका संबंध चंद्रमा से है. यह नाम चंद्रमा की रोशनी के बारे में है जो पूर्णिमा की रात में सबसे अधिक होती है.

"किरण"

किरण नाम आप अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं अगर वो पूर्णिमा तिथि पर जन्मी है. चांद की किरणों से जुड़ा यह नाम शीतलता और शांति का प्रतीक है.

"पूर्णा"

"पूर्णा" नाम भी पूर्णिमा तिथि से जुड़ा है. इस दिन जन्मी अपनी बच्ची को ये नाम दे सकते हैं जो संपूर्णता और पूर्णता को दर्शाता है.

रक्षाबंधन 2025 पर भाई बहन के कुछ मिलते जुलते नाम

अहान और रैना जिसका अर्थ है सुबह-रात.

आहिल और अमायरा जिसका अर्थ है प्रिंस - प्रिंसेस.

ध्रुव और तारा जिसका अर्थ है स्थिर दिखने वाला तारा.

हरित और धानी- ये दोनों हरे रंग को दर्शाते हैं.

इहान और इयला जिसका अर्थ है पूर्णिमा-चांदनी

