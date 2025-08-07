Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के दिन सुबह सवेरे कर लें 4 उपाय, सफलता के शिखर पर होंगे भाई-बहन, कमाएंगे खूब धन!
Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के दिन सुबह सवेरे कर लें 4 उपाय, सफलता के शिखर पर होंगे भाई-बहन, कमाएंगे खूब धन!

Raksha Bandhan Ke Upay: रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के लिए अति विशेष है. इस दिन भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधती है. हालांकि इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो भाई-बहन के जीवन में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं.

Aug 07, 2025, 07:06 AM IST
Raksha Bandhan 2025 Upay
Raksha Bandhan 2025 Upay

Raksha Bandhan 2025 Upay: रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के प्यार को दर्शाता है. बहन अपने भाई के कलाई पर इस दिन राखी बांधती हैं और साथ में भाई की तरक्की की कामना भी करती हैं. भाई के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहे इसकी भी कामना करती है. दूसरी ओर रक्षाबंधन पर कई बहनें भगवान जी को भी राखी बांधती हैं जिसका भी विशेष महत्व है. ध्यान दें कि अगर राखी बांधने के साथ ही रक्षाबंधन की सुबह अगर कुछ विशेष उपाय करें तो भाई और बहन दोनों के जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है, धन संबंधी दिक्कत दूर हो सकती है और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है. आइए इन रक्षाबंधन के उपायों के बारे में विस्तार से जानें.

आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय 
रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने से पहले अगर सुबह के समय जल्द उठें और स्नानादि कर विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करें तो लाभ होगा. इसी समय आरती की थाली में राखी रख लें और साथ में एक चांदी का सिक्का या सामान्य एक रुपये का सिक्का रखें. अब गणेशजी को राखी बांधे और सिक्के को वहीं गणेशजी के पास रखें. अगले दिन पूजा करें और गणेशजी को प्रणाम कर सिक्का उठ लें. सिक्के को लाल कपड़े में बांधें और तिजोरी में रख दें. इस आसान से उपाय को करके भाई बहन दोनों ही पैसों से जुड़ी समस्या से पार पा सकते हैं और धन में वृद्धि के रास्ते खुल सकते हैं. 

जीवन में तरक्की प्राप्त करने के उपाय
रक्षाबंधन के दिन अगर राखी बांधने से पहले शिवजी का अभिषेक करें तो इसके अति शुभ फल प्राप्त होंगे. दूध, दही से लेकर घी, शहद और शक्कर से शिवजी का अभिषेक करें और फिर विधि अनुसार भगवान की पूजा करें और उनकों राखी अर्पित करें. इस उपाय को करने से भाई बहन दोनों ही जीवन में तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेंगे. भाई-बहनों के जीवन से सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा.

सुख-शांति और समृद्धि के लिए उपाय
रक्षाबंधन के दिन सुबह के समय स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें और फिर माता लक्ष्मी व गणेश जी की विधि अनुसार पूजा पाठ करें. इसके अलावा 108 बार 'ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः' मंत्र का जाप करें. आप इस दौरान एक मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं. मंत्र है- 'ओम गण गणपतये नमः'. इस उपाय से घर की सभी समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल पाएगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी. इस उपाय से देवी लक्ष्मी कभी भी आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगी. 

परिवार की रक्षा और सुख के लिए उपाय
रक्षाबंधन पर भाई-बहन के साथ ही पूरे परिवार के सुख और सुरक्षा के लिए एक रेशमी वस्त्र में कुछ चीजें रखकर उसकी पोटली बना लें. ये चीजें हैं एक रुपये का सिक्का, सरसों, केसर, सोना या चंदन, थोड़ा सा अक्षत व हरी दूर्वा. पोटली को रंगीन धागे या कलावे से बांधे और घर के मंदिर में रखें. अब पोटली की विधि-विधान से पूजा करें. इससे परिवार में खुशियों का संचार होगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
