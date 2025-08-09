Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन के बाद कब और कैसे उतारें अपनी कलाई से राखी, जान लीजिए जरूरी नियम
Raksha Bandhan 2025: रक्षा बंधन के बाद लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर होता है कि आखिर कलाई पर बंधी राखी को कब उतारना चाहिए. आइए जानते हैं कि रक्षा बंधन पर बांधी गई राखी को कब उतारना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 09, 2025, 08:20 PM IST
Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और अटूट रिश्ते का प्रतीक त्योहार है. इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती है. वहीं, भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है. लेकिन राखी बांधने के बाद अक्सर मन में सवाल आता है कि इसे कितने समय तक कलाई पर रखना शुभ है, क्या इसे तुरंत हटा देना चाहिए या इसके लिए कोई विशेष परंपरा है? आइए विस्तार से जानते हैं. 

धार्मिक मान्यता

सनातन परंपरा के अनुसार, किसी भी शुभ प्रतीक को तुरंत हटाना अशुभ माना जाता है. राखी को रक्षा सूत्र माना जाता है, जो भाई को नकारात्मक शक्तियों और विपत्तियों से बचाता है. मान्यता है कि पूर्णिमा से अगले पंद्रह दिनों तक राखी बांधे रखना अत्यंत शुभ होता है. यह समय भाई-बहन के रिश्ते को और गहरा बनाने वाला माना जाता है.

जन्माष्टमी तक बांधने की प्रथा

कई जगहों पर यह परंपरा है कि राखी को जन्माष्टमी तक कलाई पर बांधे रखा जाए. उदाहरण के लिए, इस साल यदि रक्षाबंधन 9 अगस्त को है और जन्माष्टमी 16 अगस्त को, तो इस पूरे समय तक राखी रखना सौभाग्यशाली माना जाता है. जन्माष्टमी के बाद राखी को किसी पवित्र स्थान, जैसे बहते जल में प्रवाहित करना या किसी वृक्ष के नीचे श्रद्धा से रखना उत्तम होता है.

16 दिनों का नियम

पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, राखी को 16 दिनों तक कलाई पर रखने से विशेष फल प्राप्त होते हैं. पूर्णिमा से लेकर अगले पंद्रह दिन और 16वें दिन इसे बहते जल में विसर्जित करने से भाई की आयु, सफलता और समृद्धि में वृद्धि होती है.

दशहरे तक पहनने की परंपरा

भारत के कुछ क्षेत्रों में यह मान्यता भी है कि राखी को दशहरे तक कलाई पर रखा जाए. चूंकि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, इसलिए इस दिन तक राखी भाई के लिए सुरक्षा कवच की तरह मानी जाती है, जो हर संकट से उसकी रक्षा करती है.

राखी उतारने का सही तरीका

राखी को कभी भी लापरवाही से फेंकना उचित नहीं है. यह पवित्र धागा है और इसे उतारने के बाद किसी नदी, तालाब या जल स्रोत में प्रवाहित करना श्रेष्ठ माना जाता है. यदि जल उपलब्ध न हो, तो इसे किसी पेड़ की जड़ में या तुलसी के पौधे के पास श्रद्धा के साथ रखा जा सकता है. माना जाता है कि ऐसा करने से राखी भाई की परेशानियां और नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ ले जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

